Como todos los años, una nueva edición de Forbes publicó el esperado ranking de los 10 hombres más ricos del mundo, una lista que confirma el predominio de los magnates tecnológicos y de grandes industrias globales, incluso en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados. A pesar de que los principales multimillonarios del planeta registraron un patrimonio conjunto en más de USD 3,6 billones este 2025, los nombres que integran la lista no ha tenido mucha variación. De hecho, el poderoso Elon Musk continúa liderando el listado con una fortuna de más de USD 754.400 millones, consolidando sus empresas en el mercado mundial. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUIÉNES SON LOS MULTIMILLONARIOS QUE MÁS GANARON ESTE 2025, SEGÚN FORBES?

De acuerdo con un informe publicado por Forbes, los principales multimillonarios del mundo han visto crecer su fortuna a lo largo de este 2025. Es así que, Elon Musk encabeza la lista del hombre más poderoso, con un patrimonio estimado en USD 754.400 millones. Parte del éxito se debe a que SpaceX incrementó su valuación hasta los USD 800.000 millones, Tesla registró un alza del 22 % en lo que va del año y xAI Holdings avanzó en negociaciones para captar financiamiento con una valuación estimada de USD 230.000 millones. El segundo lugar lo ocupa el cofundador de Google, Larry Page, con una fortuna de USD 254.700 millones, luego de que dicha compañía incrementara sus ingresos gracias al posicionamiento de Gemini 3.

Asimismo, le sigue el también cofundador de Google, Sergey Brin, con un patrimonio de USD 235.100 millones. Esto se debe al crecimiento de Alphabet, una empresa tecnológica multinacional con sede en Estados Unidos, que obtuvo exorbitantes ganancias durante este año. En la cuarta posición se ubica Jensen Huang, quien incrementó sus ganancias a USD 159.500 millones, debido al fuerte crecimiento de la demanda de chips de Nvidia, vinculados a la inteligencia artificial. Por su parte, Larry Ellison continúa en la lista, obteniendo USD 250.300 millones. Recientemente, el estadounidense consiguió grandes ganancias en la compañía tecnológica Oracle.

De esta manera, completan el ranking el fundador de Inditex, Amancio Ortega (USD 145.200 millones); el presidente de Grupo México, Germán Larrea Mota Velasco (USD 51.400 millones); el creador de SoftBank, Masayoshi Son (USD 56.100 millones); el fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg (USD 226.800 millones); y el presidente de América Móvil, Carlos Slim Helú (USD 101.600 millones), conforme comparte el medio Infobae.

¿QUÉ PAÍS NO TIENE ESPACIO PARA MÁS MILLONARIOS?

Según un informe de la BBC, Mónaco, con apenas dos kilómetros cuadrados y ubicado en la Riviera Francesa, lleva años como uno de los principales lugares albergando al 40 % de millonarios de todo el mundo, a pesar de que últimamente una sobrepoblación ha ocasionado la falta de viviendas disponibles. Incluso, sumado a los miles de turistas que llegan todos los años son los espacios públicos y hoteles los lugares más saturados.

Aunque, para formar parte de este exclusivo grupo ya no es seguro encontrar una residencia en el principado, pues los precios de estas ostentosas viviendas de entre 100 y 200 metros cuadrados bordea los 38 mil dólares por metros cuadrados, según “Las ciudades más ricas del mundo 2025″, publicado por Henley and Partners. “Independientemente del tipo de espacio, los apartamentos despabiles son escasos y, cuando aparecen, se agotan rápido. Los clientes buscan durante meses”, dijo Jean-Yves en dialogo para L’Observateur de Mónaco.

Y es que uno de los motivos por los cuales muchos millonarios eligen vivir allí no son solo los eventos y atracciones como el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 o el Casino de Montecarlo, sino también su favorable sistema fiscal, que brinda muchas licencias a los ricos. Es decir, no hay impuestos directos desde hace décadas e incluso no forma parte de la Unión Europea, por lo que se ha convertido en un lugar importante para muchas personas, según The Guardian.