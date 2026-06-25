La Copa del Mundo 2026 no solo está dejando grandes emociones dentro de las canchas, sino también fenómenos virales que conquistan las redes sociales. El protagonista indiscutible de las notas de color en esta fase de grupos es Billy, un gato de pelaje blanco y negro que vive en la ciudad de Newry, Irlanda del Norte, y que se ha convertido en el nuevo “oráculo” del fútbol internacional.

Con una increíble racha de 21 pronósticos consecutivos sin equivocarse, el felino ya es comparado formalmente con el recordado Pulpo Paul de Sudáfrica 2010. A continuación, te contamos los detalles detrás del animal que tiene en vilo a millones de hinchas en Instagram y TikTok.

De elegir su comida a predecir los resultados del Mundial 2026

La historia de Billy con el fútbol comenzó de manera completamente accidental. Según relató su dueña, Linka Lin, en una entrevista con la cadena Fox News, el juego empezó cuando llegó a casa con una bolsa de pequeñas banderas de colores.

“Solo estaba tratando de jugar con él. Cuando comenzó la Copa del Mundo 2026, pensé: ¿por qué no? Pidamos a Billy sus predicciones. No teníamos ninguna expectativa, era solo por diversión”, explicó Lin.

Sin embargo, la inteligencia de Billy no es una sorpresa para su familia. Desde muy pequeño, el felino demostró una capacidad inusual para comunicar sus decisiones. Sus dueños solían ponerle opciones físicas frente a él para que eligiera, por ejemplo, si prefería comer pollo o pavo, y el gato señalaba con la pata su favorito. Esa misma dinámica casera fue la que trasladaron a los partidos de la cita mundialista.

¿Cómo funciona el método de predicción de Billy?

El mecanismo que utiliza el felino es tan directo como efectivo:

Su dueña coloca dos banderas (una de cada selección) en el suelo o sobre una superficie plana antes de cada partido. Billy se sienta frente a ellas sin ningún tipo de entrenamiento previo ni condicionamiento con comida. El gato da un manotazo firme sobre la bandera del país que considera que se llevará la victoria.

Los aciertos de Billy

El apodo digital del felino, Billyheartnose, se debe a una tierna y particular mancha negra en forma de corazón que tiene justo en su nariz, un detalle visual que ha enamorado a las plataformas digitales. Aunque su cuenta de Instagram cuenta con una comunidad moderada de cerca de 10,000 seguidores, el alcance de sus videos es masivo.

Japón vs. Túnez: Su predicción en favor del cuadro asiático (que terminó 4-0) superó las 500,000 reproducciones .

Su predicción en favor del cuadro asiático (que terminó 4-0) superó las . Argentina vs. Austria: El video donde el felino seleccionó la bandera albiceleste para el triunfo 2-0 acumuló más de 385,000 vistas , atrayendo a una oleada de fanáticos sudamericanos.

El video donde el felino seleccionó la bandera albiceleste para el triunfo 2-0 acumuló más de , atrayendo a una oleada de fanáticos sudamericanos. Otros aciertos destacados: También predijo con exactitud las victorias de Francia sobre Senegal (3-1) y de Croacia ante Panamá (1-0).

El “punto débil” del tierno oráculo: Los empates

A pesar de su impresionante efectividad, el fenómeno de Billy tiene un matiz técnico que los analistas de redes no han dejado pasar: el gato no predice empates. Al estar obligado matemáticamente a elegir entre una bandera u otra, el marcador de igualdad queda fuera de su radar.

Esto quedó en evidencia en el partido entre Inglaterra y Ghana, el cual finalizó con un amargo 0-0. Billy había apostado por el equipo liderado por Harry Kane; no obstante, debido a que el rival no ganó, internet ha decidido perdonarle el desliz y mantener intacta la mística de su racha.

Con gran parte del torneo aún por disputarse, las predicciones de Billy se han transformado en una parada obligatoria para los entusiastas de las estadísticas y las cábalas mundialistas. ¿Logrará mantener su invicto hasta la gran final?