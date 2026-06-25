Se llama Billy, vive en la ciudad de Newry y predice los resultados del Mundial 2026 dando un manotazo a las banderas de las selecciones. Tras acertar los triunfos de Argentina y Francia, su historia ya da la vuelta al mundo. (Foto: @billyheartnose Instagram)
Se llama Billy, vive en la ciudad de Newry y predice los resultados del Mundial 2026 dando un manotazo a las banderas de las selecciones. Tras acertar los triunfos de Argentina y Francia, su historia ya da la vuelta al mundo. (Foto: @billyheartnose Instagram)
Por Paolo Valdivia

La Copa del Mundo 2026 no solo está dejando grandes emociones dentro de las canchas, sino también fenómenos virales que conquistan las redes sociales. El protagonista indiscutible de las notas de color en esta fase de grupos es Billy, un gato de pelaje blanco y negro que vive en la ciudad de Newry, Irlanda del Norte, y que se ha convertido en el nuevo “oráculo” del fútbol internacional.

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