El Parque de las Leyendas anunció que enero de 2026 marcará el inicio de un programa especial que permitirá el ingreso gratuito a sus sedes. La medida busca dar la bienvenida al nuevo año reforzando su rol como espacio de recreación, educación ambiental e integración social en Lima.

La iniciativa contempla no solo el acceso libre a las instalaciones, sino también la participación en actividades culturales, talleres y recorridos guiados dirigidos a distintos públicos. Descubre quiénes no pagarán entrada y qué beneficios incluye esta medida, además de recordar cuánto cuesta el ingreso regular para quienes desean visitar el parque.

¿QUIÉNES NO PAGARÁN ENTRADA AL PARQUE DE LAS LEYENDAS EN ENERO DE 2026?

Durante el primer mes del año, el ingreso será gratuito para diversos grupos priorizados como parte de una política de inclusión y reconocimiento social. Los beneficiarios son los siguientes:

Personas con discapacidad, quienes podrán ingresar acompañadas presentando el carné vigente del Conadis.

Guías oficiales de turismo que acrediten su condición con credencial emitida por el Mincetur o autoridades regionales.

Veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional, siempre que porten la documentación que los identifique.

¿EN QUÉ SEDES SE APLICARÁ EL INGRESO GRATUITO?

El beneficio del acceso libre se aplicará en ambas sedes del Parque de las Leyendas ubicadas en la capital. Tanto el recinto de San Miguel como el de Huachipa estarán habilitados para recibir a los visitantes que cumplan con los requisitos establecidos, sin restricciones por zonas, ambientes o áreas temáticas, según informa Infobae.

¿QUÉ ACTIVIDADES INCLUYE EL INGRESO LIBRE DURANTE ENERO?

Quienes accedan al parque en enero podrán sumarse a una programación especial preparada por el zoológico. Entre las propuestas destacan:

Recorridos educativos guiados.

Talleres culturales y ambientales.

Exhibiciones temáticas como nacimientos y muestras de tradiciones peruanas.

Actividades recreativas orientadas a familias, estudiantes y turistas.

¿CUÁNTO CUESTA LA ENTRADA AL PARQUE DE LAS LEYENDAS?

Quienes no forman parte de los grupos beneficiados pueden acceder al parque abonando una tarifa general accesible. El ingreso cuesta 18 soles para personas mayores de 13 años, mientras que los niños de 3 a 12 años pagan 10 soles. Los adultos mayores de 60 años disfrutan de un descuento especial, pagando solo 4 soles, válido todos los días, incluidos los feriados.

¿QUÉ ES EL PARQUE DE LAS LEYENDAS?

Este parque alberga una variada colección de animales, incluyendo especies nativas del Perú y de otras partes del mundo. Los visitantes tienen la oportunidad de explorar diferentes secciones, como la zona de fauna peruana, donde pueden observar jaguares, cóndores, pumas, entre otros animales autóctonos. Además, cuenta con áreas dedicadas a especies exóticas y una sección de contacto, donde los visitantes pueden interactuar de cerca con animales de granja.

El Parque de las Leyendas no solo se centra en la exhibición de animales, sino que también tiene un enfoque educativo y cultural. Ofrece programas educativos para escolares y visitas guiadas que destacan la importancia de la conservación y la biodiversidad. Además, el parque alberga sitios arqueológicos preíncas e incaicas, añadiendo un componente histórico a la experiencia.

