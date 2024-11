La edición número 73 del Miss Universo celebrada en Ciudad de México (CDMX), ha culminado el sábado 16 de noviembre coronando a la sucesora de Sheynnis Palacios. Hoy Victoria Kjaer es noticia por convertirse en la flamante reina de belleza de prestigioso certamen internacional, llamando la atención también por otras razones, y algunas de ellas que van más allá de su encanto como mujer. Te contamos a continuación quién es, de dónde proviene, principales repercusiones tras triunfo, a qué se dedica, y mucho más acerca de certamen donde Tatiana Calmell representó a Perú.

¿QUIÉN ES VICTORIA KJAER, LA FLAMANTE MISS UNIVERSO 2024, Y CÓMO FUE SU CORONACIÓN EN CDMX?

“Parece creada con inteligencia artificial”, se puede leer entre los comentarios vertidos por redes sociales tras consagración y literalmente coronación de Victoria Kjaer, la joven oriunda de Dinamarca que hoy llama la atención a nivel mundial por el triunfo logrado en Miss Universo 2024, su parecido con ‘Barbie’, bellos rasgos, entre otros detalles vinculados a multifacética trayectoria.

El sábado 16 de noviembre, el Arena CDMX acogió el magno evento que premia desde 1952 a la mujer más hermosa del planeta considerando la participación de más de 100 candidatas, y hoy reconoce a dicho país escandinavo por primera vez en la historia del prestigioso concurso gracias a la también exbailarina profesional, tal y como lo resalta ella misma mediante Instagram.

De acuerdo a información compartida por diversos medios, entre ellos Telemundo, Victoria Kjaer reinará durante 365 días como una Miss Universo que profesionalmente ha destacado en la danza, el emprendimiento de negocio vinculado a la venta de diamantes, y asimismo resalta por poseer licenciatura en Negocios y Marketing a la par de actividades artísticas realizadas durante gran parte de sus apenas 21 años.

Precisamente la nacida en Soborg, Copenhague, cumplió dicha edad el miércoles 13 de noviembre, es decir, tan solo 4 días antes de ganarle a Chidimma Adetshina, la sudafricana finalista que representa a Nigeria, y superar como parte del Top 5 a la candidata local, María Fernanda Beltrán, Suchata Chuangsri de Tailandia, y desde Venezuela, Ileana Márquez Pedroza.

“Su compromiso con la filantropía se extiende a la promoción de la concientización sobre la salud mental”, revela la plataforma del Miss Dinamarca acerca de Victoria Kjaer, haciendo hincapié en que además tiene la “visión de perseguir un futuro en derecho y un sueño de estudiar en la Universidad de Harvard”.

Cabe resaltar, que actualmente su carrera como modelo y participación activa defendiendo los derechos de los animales a través de labores junto a Dyrev Ærnet, la combina con el estudio de la especialidad de neurociencia en Universidad de Copenhague.

OTROS DATOS RESALTANTES ACERCA DE LA VIDA DE VICTORIA KJAER, LA FLAMANTE MISS UNIVERSO 2024

Victoria Kjaer domina tanto el danés natal como inglés, alemán, francés y también español.

Victoria Kjaer se dedicó a estudiar violín por más de 12 años en los cuales llegó a ofrecer conciertos recorriendo Europa.

Victoria Kjaer se consagra en CDMX y la nicaragüense Sheynnis Palacios le coloca corona de Miss Universo que ella recibió en 2023. (Fuente: AFP)

Victoria Kjaer ha completado hasta 3 maratones internacionales, incluidos los de Berlín y Londres, y en ambos siempre tuvo el propósito de recaudar fondos con fines benéficos.

Victoria Kjaer creció viajando por el mundo gracias a la labor de su padre como diplomático danés.

¿QUÉ RESPUESTAS BRINDADAS DURANTE GALA FINAL LE DIERON EL TRIUNFO A VICTORIA KJAER EN MISS UNIVERSO 2024?

Luego de 40 años, Dinamarca volvió a una final de Miss Universo, y en esta ocasión representada por la multifacética Victoria Kjaer, quien preliminarmente ya figuraba entre las candidatas a obtener corona debido a tanto su carisma como elegancia al desfilar, y por supuesto belleza comparable con la de ‘Barbie’, según expertos e internautas.

Sin embargo, sus respuestas brindadas en gala final del prestigio certamen llevado a cabo en Arena CDMX la noche del sábado 16 de noviembre, han sido las que determinaron histórico triunfo, superando así a Chidimma Adetshina de Nigeria.

“Mi mensaje para todo el mundo que nos está mirando, (es que) no importa de donde vengan, siempre pueden elegir y convertirlo en su fortaleza. Estoy aquí porque quiero cambiar y quiero hacer historia, jamás se rindan y eso es exactamente lo que van a lograr”, refirió Victoria Kjaer inicialmente, y luego terminó manifestando que “jamás cambiaría como vivo mi vida. Aprendemos de nuestros errores y debemos asumirlo y proyectarnos al futuro. Me mantengo positiva, no cambiaría nada”.