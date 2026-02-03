Desde marzo próximo, mes en el que Bob Iger dejará la dirección ejecutiva de Walt Disney Company, asumirá las riendas Josh D’Amaro. Así lo informó la compañía este martes mediante un comunicado oficial.

“Josh D’Amaro posee esa rara combinación de liderazgo inspirador e innovación, un agudo sentido para detectar oportunidades de crecimiento estratégico y una profunda pasión por la marca Disney”, señaló la marca, según recoge la AFP.

El próximo director ejecutivo de Walt Disney reemplaza a un hombre absolutamente idenfiticado con la compañía. Ha estado en cargos de máximo liderazgo desde hace dos décadas, y con intervalos.

D’Amaro viene de liderar la división de Parques que, según recoge la agencia AFP generó generó “36.000 millones de dólares en el año fiscal de 2025 y da empleo a 185.000 personas con sus 12 parques de atracciones y 57 hoteles en todo el mundo”.

No obstante, la labor que el reemplazante de Iger tendrá desde marzo no será nada fácil. En medio de una permanente ebullición de la competencia en streaming, Disney debe luchar en varias divisiones contra marcas como Netflix, Prime Video, e inclusive AppleTV+. Todos compitiendo por un mercado que crece a velocidades aún bajo estudio.

Bob Iger solo como asesor de Disney hasta diciembre. / NICHOLAS KAMM

Aunque agitado en su último ‘regreso’, Bob Iger deja la vara bastante alta par su sucesor. El ejecutivo --que será asesor hasta diciembre, fecha de su retiro total-- promovió adquisiciones como las de Pixar, Marvel, Lucasfilm y 21st Century Fox. AFP recuerda, asimismo, que lideró lanzamientos como los de Disney+ e ESPN+.

¿Podrá Disney, bajo el liderazgo de su nuevo mandamás, crecer tan bien en streaming tanto como lo hace ya en parques y cruceros? El tiempo lo dirá.