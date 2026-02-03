El revuelo generado alrededor de “Melania” -- el documental que retrata los 20 días previos a la asunción (por segunda vez) de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, desde el prisma de su esposa, Melania Trump -- no ha sido suficiente para hundirlo por completo en los registros.

Hay uno que probablemente le ha robado una sonrisa a los seguidores de la familia presidencial de la primera potencia mundial. Los siete millones de dólares que ha recaudado “Melania” en su primer fin de semana han superado el monto logrado por la nueva película de uno de los actores más famosos en el ámbito del cine de acción.

Producido por Amazon y MGM, “Melania” se estrenó la semana pasada (30/1). Está dirigido por el polémico Brett Ratner. Según una nota de la agencia AFP, que a su vez recoge informaciones de distintos medios estadounidenses, Amazon pagó 40 millones por los derechos del documental. De ese monto un 40% iría a la propia protagonista en su calidad de productora ejecutiva.

A los 40 mencionados habría que sumarle 35 millones para comercializarlo. Es decir, con 75 millones detrás, se trata del documental más caro de la historia (“The Hollywood Reporter”).

Su duración es de 1 hora y 44 minutos.

Como dijimos líneas arriba, los medios especializados estadounidenses no han tenido piedad con el documental sobre la nacida en Eslovenia. Volviendo al cable de AFP, se menciona que The Atlantic lo calificó de “una desgracia”, mientras que Variety dijo que era “un informercial descarado.

Según puede verse en el tráiler de “Melania”, el documental, efectivamente, sigue los pasos de la esposa del dos veces presidente estadunidense antes de su retorno a la Casa Blanca. Se le puede ver con asesores, eligiendo vestimenta, hablando por teléfono con su marido, etc.

Tras su salida de cines, “Melania” podrá verse en la plataforma Amazon Prime Video.

¿A QUÉ ACTOR DERROTÓ MELANIA TRUMP?

Según cifras de medios estadounidenses, “Melania” se posicionó arriba de “Shelter”, la nueva película de Jason Statham. El primero hizo 7 millones y la cinta de acción 5.5 millones de dólares.

Dirigida por Ric Roman Waugh, “Shelter” (“El protector” en castellano) muestra cómo un recluso enfrenta su tormentoso pasado luego de que asuma la tarea de rescatar a una niña del mar. Acción pura.

Jason Statham en una escena de su película "Shelter".

Cabe indicar que esto no significa en absoluto que el documental biográfico sobre la esposa de Trump haya liderado la taquilla. Esa es otra competencia.

La cinta debutó en poco más de 1700 salas en todo EE.UU. y el propio Donald Trump acudió al avant premier, en donde se pronunció sobre la posible compra de Netflix a WBO. Dijo estar muy pendiente del tema y mencionó la palabra “monopolio” si es que la compra se daba por alguna de las partes interesadas (la otra es Paramount).

Donald Trump discusses the Netflix vs Paramount battle for Warner Bros. at the ‘Melania’ premiere tonight at the Kennedy Center in Washington, DC



Read more here: https://t.co/4s7Qd7uQIU pic.twitter.com/bKQ3hJcNRx — Deadline (@DEADLINE) January 30, 2026

¿CUÁNDO LLEGA AL STREAMING EL DOCUMENTAL “MELANIA”?

No hay fecha anunciada por el momento, pero se estima que será antes de mitad de año.