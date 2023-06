Tras el estreno de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” y “Guardians of the Galaxy Vol. 3″, cintas que dieron inicio la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel, ahora llega “Secret Invasion”, la primera serie de esta nueva fase que trae nuevamente a Samuel L. Jackson como Nick Fury y como protagonista.

La primera temporada de esta serie de acción y aventura consta de seis capítulos, las cuales seguirán a Nick Fury y a sus aliados en una lucha contra la raza alienígena skrull. La creadora de la serie es Kyle Bradstreet y cuenta con la dirección de Thomas Bezucha y Ali Selim.

Además de Samuel L. Jackson encabezando el reparto, “Secret Invasion” también cuenta con grandes artistas, como Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, Emilia Clarke, Olivia Colman y Don Cheadle.

¿Cómo ver la serie “Secret Invasion”?

Las personas que desean ver la nueva serie de Marvel, “Invasión Secreta”, deberán suscribirse a la plataforma de streaming de Disney Plus.

¿Cuáles serán las fechas de estreno de cada capítulo?

El primer capítulo de “Secret Invasion” ya está disponible desde el miércoles 21 de junio. Todos los miércoles, Disney Plus subirá a su plataforma un nuevo episodio durante las siguientes 5 semanas.

Fechas de estreno de cada episodio de “Secret Invasion”

Capítulo 1: 21 de junio de 20232

21 de junio de 20232 Capítulo 2: 28 de junio de 2023

28 de junio de 2023 Capítulo 3: 5 de julio de 2023

5 de julio de 2023 Capítulo 4: 12 de julio de 2023

12 de julio de 2023 Capítulo 5: 19 de julio de 2023

19 de julio de 2023 Capítulo 6: 26 de julio de 2023

¿De qué trata la historia de “Secret Invasion”?

En esta historia, Nick Fury se entera de una invasión ilegal a la Tierra de parte de un grupo de skrulls cambiaformas. Fury se une a sus aliados, María Hill y Talos, quienes buscarán impedir la conquista de los skrulls y de esta manera salvar a la humanidad.

¿Cuáles fueron las primeras impresiones sobre “Secret Invasion”?

Quienes ya tuvieron el privilegio de ver los dos primeros capítulos de la serie es la prensa especializada, que se manifestó al respecto para dar a conocer sus críticas sobre la nueva producción de Marvel. Las opiniones son diversas y solo coinciden para destacar el trabajo de los actores.

Según recoge la plataforma eCartelera, el medio Empire describe a la serie como “un drama fascinante y tenso que les brinda a sus actores material de peso y asienta a su audiencia a mirar más allá del brillo del superhéroe”.

Algunos críticos afirman que ‘Secret Invasion’ supera las expectativas y podría sorprender a más de uno. En esto coincide la opinión de Rachel LaBonte, quien asegura que la serie podría convertirse en una de los productos de Marvel con mayor presencia en Disney Plus en lo que va de la fecha.

No obstante, también hay opiniones negativas. IndieWire concluye que la serie es “tibia e inerte” y Evan Dossy de Midwest Film Journal sostiene duramente que es un thriller de espionaje proyectado para la televisión, ya que carece de espionaje y de emoción. The Hollywood Reporte no tuvo reparos en decir que la serie es “más aburrida de lo que cabría esperar”.