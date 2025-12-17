Sedapal (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima) informó al público general que ciertas zonas de Lima se verán afectadas por un corte de agua programado con miras a mejorar el suministro de agua potable. El motivo de este corte se debe por trabajos de mantenimiento y otras reparaciones con el propósito de mejorar la infraestructura y por ende, el servicio ofrecido a millones de peruanos.
La entidad responsable del saneamiento y distribución del agua potable pide a los residentes de las zonas mencionadas abajo tomar las medidas necesarias con anticipación para no verse afectados por el corte del servicio.
¿Qué distritos NO contarán con AGUA hoy, 17 de diciembre?
Los Olivos
- Motivo: limpieza de reservorio
- Localidades y áreas afectadas: Urbanización A.H. Caller Ibérico 6ta zona, Urbanización A.H. Rosales de Pro, Urbanización A.H. Villanueva, Urbanización Asociación de Vivienda Las Gardenias de Pro, Urbanización Asociación de Vivienda Francia, Urbanización Asociación Promotora de Comercialización Agraria SRL, Urbanización Asociación Río Santa, Urbanización El Olivar del Norte, Urbanización Pro 2da etapa, Urbanización Pro 5to sector, Urbanización Puerta de Pro, Urbanización Reforma Agraria, Urbanización Rústica Fundo Santa Luzmilla, Urbanización San Elías, Urbanización Santa Luisa y Urbanización Santa Luisa 2da etapa.
- Horarios: 17 de diciembre de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.
Santa Anita
- Motivo: Afectación por tercero
- Localidades y áreas afectadas: Urbanización Cooperativa Miguel Grau, Urbanización Primavera, Urbanización APV Sol de Santa Anita, Urbanización APV Santa Cruz de Vista Alegre y Urbanización Santa Anita 1er sector.
- Horarios: 17 de diciembre de 6:38 a.m. a 2:40 p.m.
La Molina
- Motivo: Afectación por tercero
- Localidades y áreas afectadas: Urbanización Camacho y Urbanización Camino Real.
- Horarios: 17 de diciembre de 7:02 a.m. a 3:05 p.m.
San Juan de Lurigancho
- Motivo: Fuga en la corporación
- Localidades y áreas afectadas: Urbanización Mangomarca y Urbanización Mangomarca Baja.
- Horarios: 17 de diciembre de 6:07 a.m. a 2:00 p.m.
Villa María del Triunfo
- Motivo: Fuga en la corporación
- Localidades y áreas afectadas: Urbanización Ampl. Gral. Juan Velasco Alvarado, Urbanización Ampl. Japón, Urbanización Ampl. Buenos Aires, Urbanización Juan Velasco Alvarado, Prolongación J. C.M. Sección Villa Las Casuarinas.
- Horarios: 17 de diciembre de 6:35 a.m. a 4:35 p.m.
Villa María del Triunfo
- Motivo: Baja presión en las redes
- Localidades y áreas afectadas: Urbanización San Francisco de la Tablada de Lurín, Asociación de Posesionarios de Vivienda y Talleres, Proyecto J Nueva Esperanza, Proyecto J Tablada de Lurín, Proyecto J Vallejo Ampliación César, Proyecto J Vallejo César.
- Horarios: 17 de diciembre de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Lurín
- Motivo: Ruptura de tubería matriz
- Localidades y áreas afectadas: Asociación Urbanización Barca, La Asociación Urbanización Barco, Asociación Urbanización Jahuay, Asociación Urbanización Prolongación Jahuay, Asociación Urbanización Velas.
- Horarios: 17 de diciembre de 8:00 a.m. a 12:30 p.m.