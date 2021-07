La superestrella de la gimnasia estadounidense Simone Biles se clasificó el último domingo para las seis finales en juego en las clasificaciones para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y encabezó el concurso general.

Sin embargo, la celebración no será como esperaba, pues Simone no puede tener cerca a sus seres queridos, debido a las restricciones que tienen que cumplir los atletas en el torneo.

Una de las personas que seguramente extraña Simone es su novio, Jonathan Owens. Desde hace más de doce meses, ambos mantienen una relación que se ha visto fortalecida en tiempo de pandemia.

Owens, quien nació el 22 de julio de 1995 en St. Louis, Missouri, también se desempeña como deportista. Jonathan es jugador de la NFL y practica el football desde la escuela secundaria y continuó con este deporte en Missouri Western State University. En 2018, fue reclutado por la NFL.

Jonathan llegó a un acuerdo los Arizona Cardinals, pero, en su primera temporada, se lesionó de la rodilla y no pudo ser incluido en la lista de reserva de lesionados hasta que fue liberado del equipo en agosto del 2019.

Ya en septiembre de ese año, Owens estampó su firma en el equipo de práctica de los Houston Texans. Cuando empezaba el 2020, formó parte de un acuerdo de reserva y futuro con el mismo equipo. Cuando terminaba aquel año fue firmado en la lista activa del equipo como back defensivo. Su número de camiseta con los Houston Texans es el 36.



Como un hecho curioso, en la serie documental ‘Simone Vs Herself’ de Facebook Watch, Owens señaló que no sabía de la fama de Simone cuando se vieron por primera vez. “No sabía quién era. Simplemente no había oído hablar de ella, y cuando le dije eso, esa fue una de las cosas que le gustó”, señaló el deportista.

Simone y Jonathan se flecharon a través de Instagram y empezaron a tener salidas a principios de 2020. La gimnasta hizo “oficial” su relación en dicha red social luego de publicar su primera foto en agosto de 2020. “Solo somos nosotros”, escribió. En el presente, ambos viven juntos en Texas.

