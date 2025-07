El accidente que sufrió el popular youtuber Antonio Crespo, más conocido como Furrey, ha generado gran conmoción tanto en el mundo digital como en el ámbito judicial. El creador de contenido fue atropellado el pasado miércoles 9 de julio cuando se dirigía al programa en el que participa como panelista, y desde entonces permanece internado en una clínica local con un pronóstico médico muy delicado.

Mientras su familia y seguidores esperan su recuperación, la justicia ya ha comenzado a actuar contra el conductor involucrado, quien permanece detenido y afronta una acusación mucho más grave de la que inicialmente se contemplaba. A continuación, te contamos qué sanción se espera para el conductor.

¿QUÉ CASTIGO SE ESPERA PARA EL CONDUCTOR Y CÓMO AVANZA SU INVESTIGACIÓN?

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva por nueve meses para el conductor que arrolló a Furrey. Aunque al principio se planteó el delito de lesiones culposas, la Fiscalía ahora lo investiga por homicidio simple en grado de tentativa. “El fiscal ha llegado a la determinación de que no es delito de lesiones culposas”, señaló Jener Cáriga, abogado del youtuber.

La audiencia que definirá la prisión preventiva se realizará el fin de semana, y el pedido fiscal ya ha sido ingresado al Poder Judicial. Mientras tanto, mientras el implicado permanece detenido en la comisaría Apolo.

¿CÓMO OCURRIÓ EL ACCIDENTE DE FURREY?

En la mañana del 9 de julio en La Victoria, cámaras de seguridad captaron el momento que Furrey iba en su scooter por un cruce peatonal cuando fue embestido violentamente por una camioneta que circulaba a alta velocidad.

El abogado del youtuber señaló que “el vehículo ha tenido un panorama muy amplio para poder determinar si es que tenía que detenerse o no”, y agregó que además debió reducir la velocidad por tratarse de una cebra de paso, según recoge RPP.

¿CUÁL ES EL ESTADO ACTUAL DE SALUD DE FURREY?

Furrey se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras haber sido sometido a una primera cirugía. Su estado es muy grave, según confirmó su abogado, y los médicos evalúan la posibilidad de realizarle dos operaciones adicionales, las cuales requieren permisos especiales debido a su alto nivel de complejidad.

“Faltarían hacerle dos cirugías adicionales, pero para hacerlas se requieren permisos especiales, como de un colegiado médico”, indicó Cáriga. Mientras tanto, su esposa, Giselle Minchola, pidió a los seguidores que se unan en oración por su pronta recuperación.

¿QUÉ PASÓ CON LAS PERTENENCIAS DE FURREY TRAS EL ACCIDENTE?

Después del atropello, se reportó el hurto de varias pertenencias personales del youtuber, entre ellas su laptop, además del vaciado irregular de sus cuentas bancarias. El abogado informó que se iniciarán acciones legales contra la entidad financiera involucrada por no activar los mecanismos de seguridad que eviten transacciones sospechosas.

“Vamos a solicitar al banco que no se han tomado las medidas de seguridad debido a que es evidente que… no retira una gran cantidad de la noche a la mañana”, declaró. De no obtener respuesta satisfactoria, advirtió que acudirán a Indecopi para exigir una solución.