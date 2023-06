El director creativo de DC Studios, James Gunn, dio a conocer después de varios meses de búsqueda en secreto a los actores que participarán en la película “Superman: Legacy”, cinta que marcará el comienzo de una nueva etapa del Universo DC.

Aunque queda un largo camino por recorrer, si todo marcha correctamente, “Superman: Legacy” llegaría a las salas de cine en julio de 2025, según informa Hipertextual.

¿Quién será el actor que interpretará a Superman y Lois Lane?

El medio de noticias The Wrap brindó información sobre la película y reveló que el actor David Corenswet será el responsable de encarnar a Clark Kent, el verdadero nombre de Superman. El intérprete es conocido por su paso en producciones cinematográficas como “House of Cards”, “Pearl”, “Instinct”, entre otras producciones.

Con “Superman: Legacy”, el actor protagonizará a uno de los personajes más importantes de su carrera actoral, lo cual es una oportunidad difícil de desaprovechar. Para muchos, llevar la capa de uno de los superhéroes más icónicos de la ficción de todos los tiempos es un gran logro.

Por otro lado, la actriz que protagonizará el papel de Lois Lane, interés amoroso de Superman, será Rachel Brosnahan, quien ha tenido una intachable carrera cinematográfica y tiene más trayectoria que Corenswet.

Brosnahan ha participado en series como “Gossip Girl”, “CSI: Miami”, “House of Cards”, “Grey’s Anatomy”, “Orange Is the New Black”, entre otras series. En cuanto a las películas que ha participado Rachel, destacan “Ironbark”, “Patriots Day” y “The Finest Hours”.

De esta manera, se podría decir que “Superman: Legacy” ha tenido un gran acierto al contratar a dos actores que cuentan con carreras a futuro muy prometedoras.

Corenswet ya ha demostrado su nivel actoral en la serie de Netflix, “The Politician”. Además, hace poco el intérprete también tuvo un trato con la empresa Apple para protagonizar la serie “The Lady In The Lake”, junto a la actriz Natalie Portman.

Por otra parte, la actriz de 32 años de edad, Brosnahan, ostenta varios galardones, entre los cuales figuran como los más importantes un Emmy a “Mejor actriz principal en una serie de comedia”, por su papel destacado en “La maravillosa señora Maisel”. Otro de sus logros son dos Globos de Oro logrados gracias a la misma producción.

¿Cuál es la expectativa que genera la participación de Corenswet y Brosnahan en “Superman: Legacy”?

Ambos actores tendrán mucha presión por los papeles que han asumido en la película “Superman: Legacy”. La cinta no solo les ha dado la oportunidad para interpretar a personajes legendarios de los cómics, también significará un gran momento en sus etapas actorales por el panorama que genera el Universo Extendido de DC.

Teniendo en cuenta que “The Flash” ha sido considerado como un fracaso para DC, debido a la taquilla internacional que no cumplió con los números esperados, se ha generado muchas dudas sobre el contenido que puede ofrecer la franquicia en otras producciones.

No obstante, debemos destacar que “Superman: Legacy” marcará el nuevo futuro de la empresa. Los fanáticos esperan que James Gunn reivindique el Universo de DC con esta película.

El creativo se ha convertido en una de las figuras más cruciales para Marvel Studios y desde que tomó el control de DC Films con Peter Safran, lo primero que hizo fue buscar un director para sacar adelante “Superman: Legacy”. Dado que no tuvo suerte con ello, Gunn decidió hacerse responsable con el guión de la película.