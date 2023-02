La actriz Song Hye Kyo respondió a las críticas que viene recibiendo por su apariencia física a propósito del estreno de la segunda temporada “The Glory”. ¿Cuáles fueron las polémicas declaraciones de esta actriz asiática? En esta nota te contaremos todo lo que debes saber al respecto sobre este importante tema que viene dando que hablar en la farándula asiática, entre otra información.

CUÁLES FUERON LAS POLÉMICAS DECLARACIONES DE SONG HYE KYO SOBRE “THE GLORY”

La actriz de “The Glory”, Song Hye Kyo, fue entrevistada por la revista Elle Korea y fue cuestionada sobre los comentarios que hablan de su apariencia. Algunos dicen que se le ve “más mayor” y de “aspecto desmejorado”, aludiendo directamente a su edad (41) de forma maliciosa.

Esto fue de mal gusto para la actriz quien no se guardó nada y respondió.

“El personaje de Dong Eun ha llevado una vida difícil toda su vida. No pensé que tendría ningún sentido si ella aparece como si hubiera recibido mucho cuidado y tratamiento… Gente que dice que ‘Song Hye Kyo’ también ha envejecido mucho de repente, eso es porque yo también, por supuesto, he envejecido”, dijo la actriz que no por ser una celebridad no se notará el paso de los años en ella.

DE QUÉ TRATA “THE GLORY”

“The Glory” es una serie de televisión surcoreana dirigida por Ahn Gil-ho y protagonizada por Song Hye-kyo, Lee Do-hyun, Lim Ji-yeon, Yeom Hye-ran y Park Sung-hoon. La primera temporada se estrenó en la plataforma Netflix el 30 de diciembre de 2022.

La sinopsis de esta popular serie coreana es: Moon Dong-eun soñaba con ser arquitecta, pero tuvo que abandonar la escuela secundaria, víctima de una terrible violencia escolar, y planea vengarse tanto de los perpetradores como de los que presenciaron los hechos sin intervenir. Para ello, consigue obtener un trabajo de maestra en la escuela primaria donde estudia la hija de su principal acosadora.

QUÉ SE SABE DEL ESTRENO DE THE GLORY 2 EN NETFLIX

Netflix, la popular plataforma de streaming, confirmó cuándo llegará la esperada continuación del k-drama que paralizó a los espectadores con su historia de bullying y venganza: “The Glory”.

“The Glory” cerró su primera parte con ocho capítulos. Como es común en los programas originales de Netflix, todos sus episodios fueron liberados en simultáneo.

Netflix explicó que la popular serie tendrá sus capítulos liberados el 10 de marzo.

Además de ello, se sabe que Netflix Latinoamérica publicó adelantos exclusivos de lo que traerá “”The Glory 2″.

“De esta historia no espero un final feliz, ¡quiero venganza!”, se lee en la publicación del streaming en Twitter.

De esta historia no espero un final feliz… ¡Quiero venganza! 😡 'La gloria' parte 2, disponible el 10 de marzo. pic.twitter.com/u6oiA0iyNn — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 18, 2023

QUÉ ES NETFLIX

Netflix es uno de los servicios de streaming más conocidos y populares del mundo. Principalmente, la dinámica de su servicio es a través del pago por suscripción que les permite a sus miembros ver series y películas sin publicidades en un dispositivo con conexión a internet.

Una de las ventajas de usar Netflix, que es que también puedes descargar series y películas en un dispositivo con iOS, Android o Windows 10 y verlas sin conexión a internet.

El contenido de Netflix varía según la región y también puede cambiar a lo largo del tiempo. Puedes elegir entre una amplia variedad de documentales, películas, series, contenido original de Netflix galardonado y mucho más; pero teniendo en cuenta que estas en algún momento podrían desaparecer del catálogo del país en el que te encuentres.