La serie post-apocalíptica “The Last of Us” volvió a mantener expectantes a sus seguidores durante una semana, y según el sentir de los fans, no decepcionó. El último domingo se estrenó el segundo episodio y generó gran cantidad de comentarios positivos.

Recordemos que esta historia es basada en el éxito de PlayStation. Su primer capítulo llegó a más de 4 millones de espectadores en Estados Unidos.

¿Cuándo se estrena el capítulo 3 de “The Last of Us”?

El episodio 3 de “The Last of Us” se estrenará, como ya es costumbre, el próximo domingo 29 de enero.

Horarios para ver el capítulo 3 de “The Last of Us”

9 pm (hora Perú)

9 pm (hora Colombia)

8 pm (México)

11 pm (Argentina)

11 pm (Uruguay)

Por dónde ver el capítulo 3 de “The Last of Us”

“The Last of Us” se puede ver por medio del streaming de HBO: HBO Max. Para acceder a su contenido, deberás suscribirte y hacer un pago mensual.

Cabe resaltar que en total serán ocho episodios los que se podrán observar en esta primera temporada de “The Last of Us”.