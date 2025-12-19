El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció recientemente, a través de un Decreto Supremo, el aumento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) correspondiente al 2026. Así, esta modificación impactará de manera directa en los impuestos, sanciones, beneficios sociales y diversos costos administrativos que asumen tanto peruanos como empresas a nivel nacional. En ese sentido, tras la oficialización del Gobierno, los más beneficiados con esta medida son los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que recibirán hasta S/ 600 más de sus fondos privados, lo cual podrá servir para afrontar los gastos escolares o simplemente para ahorrar pensando en el futuro. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNTO PODRÁN RETIRAR LOS AFILIADOS A LAS AFP EN ENERO 2026 TRAS EL AUMENTO DE LA UIT?

A través del Decreto Supremo n.° 301-2025-EF, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispuso el incremento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a S/ 5 500 (antes S/ 5 350), que regirá a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. Por lo general, esta medida se utiliza para calcular impuestos y tributos, así como para establecer el monto de multas administrativas y servir de referencia en ámbitos tributarios, laborales, judiciales y financieros a lo largo del año. En cuanto al trámite para retirar hasta 4 UIT de las AFP (Profuturo, Prima AFP, AFP Habitat e Integra), los afiliados podrán presentar su solicitud hasta el viernes 16 de enero, según el cronograma establecido. A continuación, así podrán sacar provecho los asegurados con estos nuevos montos:

1 UIT : S/ 5 500

: S/ 5 500 2 UIT : S/ 11 000

: S/ 11 000 3 UIT : S/ 16 500

: S/ 16 500 4 UIT: S/ 22 000

¿QUIÉNES SON LOS AFILIADOS A LAS AFP QUE RECIBIRÁN SU PRIMER PAGO ANTES DE NAVIDAD 2025?

El superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa, reveló que aproximadamente más de 3 millones de afiliados a las AFP han solicitado el retiro de su dinero, lo cual supone una caída del 20 % (S/ 17,900 millones) respecto al periodo previo. Así, pese a que estas cifras son preocupantes para los especialistas, esto representa una gran oportunidad para muchos peruanos para que puedan administrar de manera correcta a través del ahorro a fin de que puedan tener una pensión digna en el futuro. De esta manera, siguiendo el cronograma establecido por la SBS, miles de afiliados recibirán antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo su pago equivalente a la primera UIT (hasta S/ 5 350). A continuación, estas serían las posibles fechas en las que se realizaría el depósito a este grupo de asegurados: