Hace aproximadamente diez años, el Banco de Crédito del Perú (BCP) incorporó a su oferta de servicios una herramienta digital enfocada en facilitar las transferencias de dinero: Yape. Esta aplicación permite enviar fondos de manera instantánea, incluso sin requerir que el contacto del destinatario esté registrado en el teléfono, lo que hace más simples las operaciones cotidianas. Con Yape, los usuarios pueden realizar pagos en cuestión de segundos, transferir dinero a otras personas o cancelar compras desde su celular de forma cómoda y segura. A ello se suman funciones adicionales como el pago de servicios y la recarga de tarjetas de transporte, integrando varias operaciones en una sola plataforma. Su interfaz intuitiva y las alertas en tiempo real ayudan a que cada transacción sea más transparente y confiable. Además, el servicio está disponible para clientes del BCP que utilizan billeteras digitales, impulsando así la adopción de pagos electrónicos en el país.

¡Atención! Así puedes evitar que usen tu Yape si te roban el celular

Por tu seguridad, te recomendamos seguir los siguientes pasos:

-Llama al 1820, menciona la palabra “Yape” y bloquea inmediatamente todas tus tarjetas para evitar que terceros entren a tus apps financieras.

-También es posible bloquear tu cuenta ingresando aquí.

-Llama a tu operador para bloquear tu línea y equipo.

-Si tienes problemas para eliminar tu cuenta o si ves en tus movimientos operaciones que no hiciste, contáctanos al WhatsApp +51 939 339 299 o haz clic aquí.

Consejos de seguridad

Avisa a tus amigos y familiares para que estén al tanto de personas que se quieran hacer pasar por ti en tus redes sociales.

Cambia todas tus claves, incluidas las de tu correo y redes sociales.

Si ya tienes tu nuevo celular y quieres volver a usar Yape, te recomendamos colocar una clave distinta a la de tu cuenta anterior.

¿Enviaste dinero por error? Así puedes recuperarlo en Yape antes de que sea tarde

La aplicación incluye herramientas diseñadas para asistir a los usuarios cuando se produce un envío de dinero por equivocación. A continuación, detallamos las alternativas disponibles para manejar este tipo de situaciones.

Es fundamental entender que, si se transfiere dinero a un contacto incorrecto o con un monto equivocado, no es posible cancelar ni revertir la operación, ya que Yape procesa los pagos de forma instantánea. Sin embargo, esto no implica que los fondos se hayan perdido definitivamente. La manera más directa de recuperarlos es comunicarse con la persona que recibió el dinero y solicitarle amablemente la devolución.

Aunque la app no permite anular la transferencia, ofrece un recurso dentro del Centro de Ayuda llamado “Me equivoqué al yapear”. Esta opción permite enviar un mensaje oficial al receptor notificándole sobre el error y solicitando la devolución del dinero. Es importante mencionar que el éxito de este método depende completamente de la disposición del destinatario para reembolsar la suma enviada por error.

¿Qué hacer si el destinatario no usa Yape?

En caso de que el destinatario no tenga cuenta en Yape, la aplicación no podrá enviar ninguna notificación automática. Por ello, lo más recomendable es contactar directamente a la persona para pedirle que devuelva el dinero enviado por error.

Los errores al realizar un envío de dinero pueden ocurrir por diversas razones, por lo que se recomienda verificar cuidadosamente toda la información antes de confirmar la transferencia, para minimizar el riesgo de pérdidas.

Asimismo, es recomendable guardar los comprobantes de cada transacción, ya que pueden ser útiles como evidencia si se necesita solicitar un reembolso o iniciar un trámite formal.