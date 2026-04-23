Por Redacción EC

Hace aproximadamente diez años, el Banco de Crédito del Perú (BCP) incorporó a su oferta de servicios una herramienta digital enfocada en facilitar las transferencias de dinero: Yape. Esta aplicación permite enviar fondos de manera instantánea, incluso sin requerir que el contacto del destinatario esté registrado en el teléfono, lo que hace más simples las operaciones cotidianas. Con Yape, los usuarios pueden realizar pagos en cuestión de segundos, transferir dinero a otras personas o cancelar compras desde su celular de forma cómoda y segura. A ello se suman funciones adicionales como el pago de servicios y la recarga de tarjetas de transporte, integrando varias operaciones en una sola plataforma. Su interfaz intuitiva y las alertas en tiempo real ayudan a que cada transacción sea más transparente y confiable. Además, el servicio está disponible para clientes del BCP que utilizan billeteras digitales, impulsando así la adopción de pagos electrónicos en el país.