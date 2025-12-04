La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció una excelente noticia para miles de ciudadanos que planean viajar: se han liberado cerca de 100,000 citas adicionales para la emisión del pasaporte electrónico a nivel nacional solo durante diciembre.

Este aumento en la oferta permite a los peruanos gestionar su pasaporte de manera directa y segura, evitando la dependencia de gestores. Para ello, es clave conocer el proceso de pago y la plataforma oficial de reserva. A continuación, te explicamos cómo programar la cita oficial.

Pasaporte electrónico. (Fuente: El Peruano)

¿CÓMO SE PROGRAMA LA CITA PARA OBTENER EL PASAPORTE ELECTRÓNICO?

El trámite está dividido en cinco pasos esenciales:

1. PAGA EL DERECHO ADMINISTRATIVO

El costo de la expedición del pasaporte es de S/120.90. Se puede pagar mediante:

Págalo.pe, usando tarjetas de crédito o débito (código 01810).

Banco de la Nación, de manera presencial en agencias o agentes Multired.

En ambos casos, se debe consignar el número de DNI del solicitante.

2. ELIGE EL DÍA Y LA HORA DE LA CITA

Tras el pago, el usuario debe ingresar al Sistema de Citas en Línea, seleccionar la sede de atención e ingresar sus datos personales. Se recomienda guardar o imprimir la constancia para agilizar el proceso en la oficina.

3. ACUDE A LA SEDE SELECCIONADA

En la fecha y hora pactadas, el solicitante debe presentarse con su DNI y comprobante de pago. La atención es estrictamente personal, ya que se debe verificar identidad y registrar la fotografía oficial.

4. TÓMATE TU RESPECTIVA FOTOGRAFÍA

La foto se toma en la misma cita siguiendo estándares internacionales. No se permite el uso de gafas, lentes de contacto de color, piercings faciales ni prendas o cabello que cubran el rostro.

5. RETIRA EL PASAPORTE

El documento suele entregarse el mismo día. Si no se recoge, el usuario tiene 60 días naturales para hacerlo en la misma oficina. De no retirarse dentro del plazo, el pasaporte será destruido y se deberá iniciar un nuevo trámite.

Trámite de pasaporte electrónico de un menor. | Foto: Andina

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PUNTOS DE ATENCIÓN CON MAYOR DISPONIBILIDAD?

La institución de Migraciones ha puesto a disposición del público 31 oficinas repartidas en 20 departamentos del país. Los horarios de atención varían en cada ubicación y se pueden verificar en el portal https://www.gob.pe/institucion/migraciones/sedes.

Según informa el diario La República, la oficina con mayor cantidad de citas extra habilitadas es la Agencia de Atención al Ciudadano (AAC) que se encuentra en el Jockey Plaza, en Surco, donde se han añadido más de 20,000 turnos adicionales.

Otros puntos destacados en el 2025 (donde se han emitido más de 710,000 pasaportes) han sido:

El Centro MAC Comas.

El Centro MAC Lima Sur.

Las sedes en departamentos como Arequipa, Cusco, Piura, Lambayeque, La Libertad, Huancayo y San Martín.

Existen varias oficinas donde se puede sacar el pasaporte electrónico.

¿QUÉ RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EMITE MIGRACIONES A LOS CIUDADANOS?

Migraciones aconseja a todos los usuarios evitar la contratación de personas ajenas a la institución para la gestión de su pasaporte. El uso de intermediarios o terceros no es necesario y representa un riesgo de exponer la confidencialidad de la información personal del solicitante.

Por último, recuerda que, al presentarse a la cita, es obligatorio llevar el DNI más reciente y que este se encuentre en óptimas condiciones.

