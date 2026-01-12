El hábito de pagar sin efectivo gana terreno entre los peruanos, y Yape se posiciona como una de las aplicaciones más elegidas para hacerlo. Esta herramienta móvil va más allá de transferir dinero al instante: permite liquidar servicios básicos y otras obligaciones directamente desde el celular, sin necesidad de desplazarse y sin cargos extra.

¿Cómo pago mis servicios con Yape? Sigue estos pasos para hacerlo de manera rápida y sencilla

Si aún no te animas a probar esta función, tranquilo: es fácil, ágil y está disponible las 24 horas para usuarios con Yape vinculada al BCP o a su DNI. Aquí te explicamos paso a paso cómo usarla y qué detalles conviene revisar para que todo salga sin contratiempos.

-Accede a la opción “Yapear servicios” en el menú principal.

-Escoge la categoría del servicio que deseas pagar (por ejemplo, luz, agua o telefonía).

-Busca la empresa proveedora correspondiente.

Ingresa el código de cliente, número de suministro u otro identificador que solicite -la empresa.

Así puedes obtener tu constancia de servicio

Después de cada transacción, Yape envía automáticamente un correo electrónico con la confirmación del pago realizado. Esta constancia también se guarda en tu historial dentro de la app, donde aparecerá con el nombre de la empresa y del servicio pagado.

Si el mensaje no aparece en tu bandeja principal, no te preocupes: revisa también las carpetas de Spam o No deseados, porque a veces los correos terminan allí. Además, el envío puede tardar unos minutos, así que conviene darle un momento antes de intentar de nuevo.

¿Qué pasa si el pago no se concreta?

Si el pago no se concreta, lo primero es comprobar tu conexión a internet y confirmar que el código o número de recibo ingresado sea correcto. También conviene revisar que no haya pagos pendientes con la empresa proveedora. Ten en cuenta que algunas compañías limitan las transacciones hasta las 7:00 p.m., así que si intentas más tarde, lo mejor es reintentar al día siguiente.

Si la aplicación deja de responder, mantén la calma y espera unos minutos antes de intentarlo de nuevo. Es importante recordar que Yape limita las consultas a 10 por empresa cada 20 minutos; si excedes ese límite, tu cuenta se bloqueará automáticamente por 10 minutos antes de permitir nuevos intentos.