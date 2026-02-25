En Perú, más de 15 millones de usuarios emplean Yape, ya sea para recibir pagos en comercios o para realizar transferencias diarias. Además, esta reconocida aplicación del Banco de Crédito del Perú (BCP) permite pagar servicios básicos del hogar y aprovechar promociones en determinados establecimientos. En este marco, la billetera digital brinda la opción de solicitar préstamos a través de la función ‘Créditos Yape’, siempre que se cumplan ciertos requisitos. A continuación, te detallamos todo lo que necesitas saber al respecto.

¿Cómo pido un crédito personal desde Yape? Sigue estos pasos

Los créditos Yape están para ayudarte a cubrir las necesidades que tengas. Podrás pedir uno de lunes a domingo, de 5 a.m. a 11:59 p.m.

Ingresa a “Créditos” desde tu pantalla de inicio. Usa la opción “Simula tu crédito”. Según tu evaluación, verás los montos que puedes solicitar. Elige una fecha para el pago de tu crédito. A veces, será necesario validar tu identidad con una foto de tu rostro y de tu documento. Revisa el resumen y acepta las condiciones. Ingresa el código de validación que te llegará al celular. ¡Listo! Revisa que el dinero haya sido abonado a tu Yape.

¿Cómo puedo yapearle a alguien que no figura entre mis contactos?

Desde 2016, las transferencias en el país han ganado flexibilidad gracias a Yape, la aplicación del BCP que ha ido incorporando herramientas con el tiempo. Entre sus funciones más útiles está la posibilidad de enviar dinero a alguien aunque no figure en tu lista de contactos.

ara realizar este tipo de envío sin tener registrado el nombre del receptor, la plataforma permite dos métodos: escanear el código QR del usuario o ingresar directamente el número de celular correspondiente.

Para enviar o recibir dinero con Yape, no es necesario tener el número de celular en tus contactos.

Puedes yapear de dos formas:

Escaneando el código QR: Para recibir yapeos, encuentra tu código en la pantalla de inicio de sesión y muéstraselo a la otra persona. Si tú vas a enviar, usa el botón de “Escanear QR” que verás al iniciar sesión en Yape. La información de la otra persona se cargará automáticamente.

Ingresando el número de celular: 1

-Ingresa a Yape

-Dale clic al botón inferior derecho “Yapear”

-Escribe o pega el nuevo número en el buscador y selecciona “A nuevo celular”

-Valida el nombre y número de destino, ingresa el monto de yapeo y dale clic a “Yapear”

-¡Listo! Tu yapeo se realizó con éxito