¿Cómo puedes hacerte exámenes gratis en el MINSA para descartar cáncer?

La detección temprana del cáncer se ha convertido en una prioridad de salud pública en el país y, en ese contexto, el Ministerio de Salud (Minsa) viene impulsando una campaña preventiva que ya capta la atención de miles de ciudadanos. A través de esta iniciativa, hombres y mujeres pueden acceder a evaluaciones médicas sin costo en distintos establecimientos públicos, solo presentando su documento de identidad.

La propuesta busca identificar a tiempo diversos tipos de cáncer mediante pruebas básicas y controles clínicos, reduciendo así los riesgos asociados a un diagnóstico tardío. La atención está disponible durante todo febrero en diversas regiones del Perú. Descubre cómo acceder a estos exámenes gratuitos, quiénes pueden realizarlos y dónde acudir para recibir atención preventiva a tiempo.

¿CÓMO PUEDES ACCEDER A EXÁMENES GRATIS DEL MINSA?

El acceso a los exámenes de descarte de cáncer es sencillo y no implica trámites complejos. La Campaña Nacional de Prevención del Cáncer permite que cualquier ciudadano pueda someterse a evaluaciones médicas sin necesidad de contar con seguro de salud ni una derivación previa. Basta con acudir a un establecimiento del Minsa habilitado y presentar el DNI vigente para ser atendido.

Esta estrategia apunta a eliminar barreras de acceso a la prevención, priorizando la atención oportuna y gratuita para personas de distintos grupos etarios, tanto mujeres como varones.

(Foto: Difusión)

¿QUÉ TIPO DE EXÁMENES GRATUITOS SE REALIZAN?

Las pruebas que se ofrecen varían según la edad y el sexo del paciente, y están enfocadas en el tamizaje de los cánceres más frecuentes en la población adulta.

Conoce los principales exámenes disponibles.

Para mujeres:

De 25 a 29 años, se realiza el examen de Papanicolaou para detectar lesiones precancerosas.

Entre los 30 y 49 años, se aplica la prueba de VPH o una evaluación visual con ácido acético.

De 40 a 69 años, se brinda el servicio de mamografía para el descarte de cáncer de mama.

Para varones:

Entre los 50 y 75 años, se ofrece la prueba de PSA orientada a la detección temprana del cáncer de próstata.

Para ambos sexos:

Personas de 18 a 70 años pueden acceder al examen clínico de piel.

De 50 a 70 años, se incluye el tamizaje de colon y recto.

Además, se ha incorporado la telemamografía, un servicio que permite que las imágenes obtenidas en distintas regiones sean analizadas por especialistas en menos de 48 horas, sin que el paciente deba trasladarse largas distancias.

¿EN QUÉ FECHAS Y HORARIOS SE BRINDA LA ATENCIÓN?

La campaña se desarrolla del 1 al 28 de febrero de 2026 en todo el territorio nacional. La atención se realiza, por lo general, de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Algunos centros de salud cuentan con horarios extendidos, según su capacidad operativa, según informa el diario El Popular.

¿DÓNDE PUEDES UBICAR LOS ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS?

Los ciudadanos pueden conocer qué centros de salud participan en la campaña ingresando al siguiente ENLACE que proporciona el Ministerio de Salud. En esta plataforma se detalla la lista de hospitales, centros de salud y módulos especializados que ofrecen los exámenes preventivos durante febrero, facilitando la búsqueda del punto de atención más cercano.

VÍDEO RECOMENDADO: