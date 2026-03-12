Si estás inscrito en una universidad, instituto o cualquier centro de educación superior, ahora tienes la posibilidad de verificar de manera gratuita y en línea el estado de tu carné universitario. Esta herramienta digital permite conocer información actualizada sobre la vigencia y validez del documento, lo que facilita la planificación de trámites administrativos o académicos relacionados con tu identificación como estudiante. Es importante destacar que este servicio solo está disponible para quienes se encuentren matriculados en un periodo académico activo dentro de su institución, ya que la plataforma valida la inscripción antes de mostrar cualquier dato. Gracias a este sistema, los alumnos pueden evitar desplazamientos innecesarios y obtener la información de manera rápida y segura, contribuyendo a una experiencia universitaria más ágil y organizada.

Consulta AQUÍ el estado de emisión de un carné universitario

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) dio inicio al proceso de emisión y entrega del carné universitario correspondiente al año 2024 a partir del 13 de mayo de 2024. Esta acción forma parte de los esfuerzos del organismo por garantizar que todos los estudiantes de educación superior cuenten con un documento oficial que acredite su condición de alumno vigente.

Es fundamental tener en cuenta que los interesados no pueden gestionar este carné de manera directa ante la Sunedu. La ley universitaria establece que únicamente las universidades, institutos y escuelas de educación superior autorizadas están facultadas para tramitarlo. Para ello, utilizan el Módulo de carnés universitarios dentro del Sistema de Información Universitaria (SIU), desde donde se centraliza y supervisa la emisión de los documentos, asegurando que cumplan con los estándares oficiales y sean entregados correctamente a cada estudiante matriculado.

El trámite de tu carné universitario pasará por los siguientes estados

No encontrado: tu universidad aún no ha realizado la solicitud de emisión de tu carné. Comunícate con tu universidad, para que inicie la gestión de tu carné universitario ante la Sunedu. Registrado por la universidad: tu universidad ha registrado la solicitud de tu carné universitario en el Módulo de carnés universitarios del Sistema de Información Universitaria. En producción: el pago y la gestión administrativa han sido cumplidos por tu universidad. Tu carné ya se encuentra en proceso de impresión. Recibido Sunedu: tu carné universitario está en poder de la Sunedu, a la espera de ser recogido por tu universidad. Entregado a la universidad: el carné universitario ha sido entregado a tu universidad. Comunícate con la oficina responsable para que puedas recogerlo.

Cuáles son los requisitos

DNI, carnet de extranjería, cédula de identidad, permiso temporal de permanencia o carnet de identidad.

Antes de iniciar, debes saber

En el formulario, selecciona tu tipo de documento, ingresa el número y completa el código de verificación. Luego, selecciona el año y haz clic en “Buscar”.