¿Dónde votar en las Elecciones 2026? Consulta con DNI en LINK de la ONPE tu local de votación asignado

Las Elecciones Generales 2026 movilizarán a millones de peruanos en todo el país, por lo que las autoridades electorales vienen implementando herramientas digitales para facilitar el proceso. Con el fin de evitar contratiempos el día de la votación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) prepara una plataforma virtual que permitirá conocer con anticipación el local asignado para emitir el sufragio.

A pocas semanas de los comicios, también se ha informado sobre la designación de miembros de mesa y las multas vigentes para quienes incumplan sus obligaciones electorales. Descubre cómo consultar tu local de votación, verificar si fuiste elegido miembro de mesa y conocer las sanciones establecidas para este proceso.

¿CÓMO CONSULTAR CON TU DNI DÓNDE VOTAR EN 2026?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitará una plataforma virtual denominada “Conoce tu local de votación”, para que cada ciudadano pueda revisar su lugar de votación ingresando únicamente su número de DNI. A través de este sistema se podrá conocer el local asignado, el número de mesa correspondiente y otros datos clave para participar en la jornada electoral.

El servicio forma parte de las medidas implementadas para agilizar el proceso y evitar contratiempos el día de la elección. Aunque la herramienta fue habilitada el pasado 15 de febrero, aún se espera su activación oficial.

Además, quienes utilizaron previamente la opción “Elige tu local de votación” para elegir hasta tres locales de preferencia, han recibido notificaciones por correo electrónico con el establecimiento finalmente asignado. La selección se realizó considerando el orden de preferencia indicado por el elector, según explica Exitosa.

Foto: ONPE

¿CUÁNDO SE REALIZAN LAS ELECCIONES GENERALES 2026?

La votación nacional está programada para el domingo 12 de abril de 2026. Ese día, la ciudadanía elegirá al presidente de la República y a los representantes que ocuparán cargos legislativos durante el siguiente periodo gubernamental.

El proceso involucra a millones de peruanos en todo el territorio y forma parte de la renovación democrática de las principales autoridades del país para los próximos cinco años.

¿CÓMO SABER SI FUISTE ELEGIDO MIEMBRO DE MESA?

La ONPE también ha puesto en marcha una consulta digital para verificar si un ciudadano fue designado como miembro de mesa, ya sea en calidad de titular o suplente. Para acceder, solo es necesario ingresar el número de DNI en la plataforma “Consulta si eres miembro de mesa”.

Los seleccionados deberán cumplir con esta función cívica el día de la votación. Como reconocimiento, recibirán una compensación económica equivalente al 3 % de una Unidad Impositiva Tributaria, además de un día libre remunerado en su centro laboral.

¿CUÁLES SON LAS MULTAS POR NO VOTAR O NO CUMPLIR COMO MIEMBRO DE MESA?

El incumplimiento de las obligaciones electorales genera sanciones económicas. En el caso de los miembros de mesa que no se presenten sin justificación válida, la multa asciende a 275 soles. No obstante, existe la posibilidad de presentar una excusa formal ante las autoridades electorales.

Para quienes no acudan a votar, el monto varía según la clasificación socioeconómica del distrito donde residan. Las sanciones oscilan entre 27.50 y 110 soles. Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones dispone de un sistema de consulta en línea para verificar si un ciudadano registra alguna multa pendiente.

