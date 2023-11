El Permiso Temporal de Permanencia es un documento de gran importancia para todo extranjero que desee establecerse en el país. Es por ello que, teniendo en cuenta la ola migratoria que vive el Perú producto de la crisis en Venezuela, en la siguiente nota brindaremos detalles clave sobre dónde y cómo poder realizar este trámite; entre otros datos relacionados al tema.

DÓNDE TRAMITAR EL PERMISO TEMPORAL DE PERMANENCIA 2023 EN EL PERÚ

Para obtener el Permiso Temporal de Permanencia 2023 en Perú, se debe tramitar a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Esta entidad es responsable de recibir las solicitudes de estancia migratoria de los extranjeros, y es donde se autoriza la extensión de la permanencia en el país.

El proceso se inicia de manera virtual a través de la Agencia Digital de Migraciones.

CÓMO TRAMITAR EL PERMISO TEMPORAL DE PERMANENCIA 2023 EN EL PERÚ

El trámite se inicia de manera virtual, a través de la Agencia Digital de Migraciones. Allí debe llenar el formulario y adjuntar los documentos solicitados que son:

1. Formulario que se obtiene gratis en la sede digital www.gob.pe/migraciones.

2. Indicar el número de recibo y fecha de pago por derecho de trámite.

3. Presentar la copia simple del pasaporte o documento de viaje análogo reconocido por el Estado peruano o cualquier documento de identidad válido en su país de origen.

4. Presentar la declaración jurada de no registrar antecedentes penales, policiales y judiciales vigentes, en el Perú, ni en el extranjero.

5. Presentar la declaración jurada de no registrar alertas en el sistema de la Organización de Policía Criminal - Interpol, ni estar incurso en los supuestos de impedimento de ingreso al territorio nacional previstos en los literales a), b), c), d) y e) del numeral 48.1 y los literales b) y c) del numeral 48.2 del artículo 48 del Decreto Legislativo Nº 1350, Decreto Legislativo de Migraciones.

Luego de ello, tendrás que elegir una fecha para una cita presencial, durante la cual se registrarán datos biométricos.

Posteriormente, se realizará la evaluación de su solicitud, en un plazo máximo de 30 días hábiles. Las observaciones al trámite realizado, así como el pronunciamiento de la entidad sobre el mismo, se efectuará al buzón electrónico. En caso de aprobación del trámite, podrá acercarse a recoger su carné de CPP, previa cita.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR EL PERMISO TEMPORAL DE PERMANENCIA?

Quienes se encuentren en situación migratoria irregular [1] a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, es decir hasta el 10 de mayo de 2023:

Extranjeros que permanecieron en el territorio nacional una vez vencido el plazo de permanencia otorgado por la Autoridad Migratoria correspondiente en la calidad migratoria asignada.

Los extranjeros que ingresaron al país sin haber realizado el control migratorio.

¿CUÁL ES EL TIEMPO DE VIGENCIA DEL PERMISO TEMPORAL DE PERMANENCIA?

Una vez aprobado el permiso temporal de permanencia, Migraciones emite el carné correspondiente con vigencia de un año calendario, el cual acredita al titular tener una situación migratoria regular y desarrollar actividades en el marco de las leyes peruanas.

Antes de la fecha de su vencimiento, puede optar por una de las calidades migratorias establecidas en la normativa vigente a efectos de obtener la residencia en el Perú.