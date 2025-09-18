La condición migratoria de la ciudadanía extranjera que radica en el Perú, hoy depende en gran medida de la documentación tramitada para lograr mantenerse legalmente dentro del territorio nacional. Al respecto, el Gobierno mediante la Superintendencia Nacional de Migraciones, anuncia el inicio de proceso que busca facilitar la formalización de aquellos extranjeros cuyos carnés, por ejemplo, figuran vencidos, y en ese sentido deben estar iniciando trámite para regularizar status cumpliendo con ciertos requisitos.

EN ESTO CONSISTE EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN MIGRATORIA QUE HA INICIADO LA SUPERINTENDENCIA DIRIGIDO A PERSONAS EXTRANJERAS

Buscando garantizar la seguridad nacional y el orden interno del país, hoy el gobierno peruano mediante Migraciones, da por iniciado proceso a partir del cual las personas extranjeras residentes, y en situación regular sobre el territorio, cuentan con las facilidades para formalizarse mediante la obtención de nuevo documento.

Así es como lo precisa la propia entidad a través de plataforma donde detalla que desde el 15 de setiembre, y bajo el lema “Estar en regla no es opcional ¡Formaliza tu situación migratoria ya!“, empiezan a activarse los protocolos y mecanismos para incrementar el número de operativos de verificación y fiscalización migratoria a nivel nacional, por ejemplo, y asimismo sancionar a quienes incumplan medidas si excedieron su tiempo de permanencia o residencia teniendo carné de permiso temporal de permanencia (CPP/PTP) caducado.

Con respecto a ello, resulta importante destacar que las personas extranjeras con ingreso irregular al Perú, no aplican para este proceso, siendo el cambio de calidad migratoria Especial Residente a fin de obtener el Carné de Extranjería, el mismo trámite que regularizará tu situación sobre territorio nacional.

LINK HABILITADO PARA TRAMITAR TU FORMALIZACIÓN MIGRATORIA EN EL PERÚ

El CPP en Perú te permite acceder al Carné de Extranjería con la calidad migratoria especial residente, y a partir de entonces establecerte legalmente por un periodo de hasta 365 días, prorrogables por igual tiempo, para realizar diversas actividades en el marco de lo establecido en la normativa vigente.

Antes de iniciar con el cambio a través del Trámite Virtual admitido por Migraciones, primero debes tener en cuenta las siguientes condiciones solicitadas y requisitos para adultos:

CONDICIONES

- Trámite debe realizarse personalmente.

- Tener una permanencia mínima de 6 meses computados desde la aprobación del último PTP otorgado.

- Presentar la solicitud antes del vencimiento del PTP.

- No registrar deuda por multa o contar con el beneficio del fraccionamiento.

- No haber incurrido en causales de cancelación o pérdida del PTP.

- No registrar antecedentes penales, policiales y judiciales vigentes ni en el Perú ni el extranjero.

- No registrar alertas en el sistema de Interpol.

REQUISITOS

- Llenado de Formulario PA gratuito.

- Número de recibo y fecha de pago por derecho de trámite.

- Copia simple del pasaporte o documento de viaje análogo reconocido por el Estado peruano.

- Declaración jurada de no registrar antecedentes penales, policiales y judiciales vigentes ni en el Perú ni el extranjero.

- Declaración jurada de no registrar alertas en el sistema de la Organización de Policía Criminal - INTERPOL.

- Declaración jurada con indicación de las actividades que realiza en territorio nacional, señalando la dirección del lugar donde las lleva a cabo.

Como parte del primer paso a cumplir para pasar del CPP al Carné de Extranjería, ingresa a la Agencia Digital de Migraciones, y seguidamente procede a completar los datos requeridos.

Asimismo, recuerda que teniendo a la mano el código 07568, todo beneficiario puede apersonarse a cualquier agente del Banco de la Nación (BN) u oficinas administrativas o realizar el pago ascendente a los S/40.60 en Págalo.pe.

LOS 5 PASOS QUE DEBES SEGUIR A FIN DE TRAMITAR CAMBIO A CALIDAD MIGRATORIA ESPECIAL RESIDENTE EN PERÚ

1- Conserva tu voucher de pago físico o digital realizado en BN.

2- En Agencia Digital selecciona “Cambio de calidad migratoria – Especial residente” y completa el formulario adjuntando los documentos solicitados y declaraciones juradas en formato PDF.

3- Migraciones responderá a tu solicitud para obtener el Carné de Extranjería en un plazo máximo de 30 días hábiles, estando sujeto a silencio administrativo negativo.

4- La respuesta será notificada al buzón electrónico del usuario.

5- Si se aprueba la solicitud, el ciudadano extranjero deberá programar una cita mediante la Agencia Digital con el objetivo de recoger el documento tramitado.