Los trabajadores del sector público en Perú podrán acceder a un beneficio adicional en 2025 que busca premiar el compromiso y la responsabilidad en su labor. Se trata de un día libre remunerado, el cual puede solicitarse al cumplir con una condición específica establecida en una ley vigente. Esta medida forma parte de las acciones impulsadas por el Estado para mejorar la calidad de vida de sus empleados y promover prácticas que aporten al bienestar general.

La norma, que se mantiene activa desde su publicación oficial, ha sido destacada por fomentar valores positivos dentro del entorno laboral. A continuación, te explicamos en qué consiste este beneficio y cuál es el requisito que deben cumplir para hacerlo efectivo.

¿CUÁL ES EL REQUISITO PARA RECIBIR EL DÍA LIBRE?

De acuerdo con la Ley N.° 30936, los empleados públicos que acudan a trabajar en bicicleta durante 60 días acumulados podrán disfrutar de un día libre pagado. No es necesario que los días sean consecutivos, pero sí deben registrarse adecuadamente, según informa el diario La República.

¿CÓMO SE CONTROLA EL ACCESO A ESTE BENEFICIO?

Para garantizar la transparencia, las instituciones públicas deben implementar un sistema de registro confiable que permita verificar las asistencias de los trabajadores que se trasladan en bicicleta. Este control puede realizarse mediante formularios presenciales o plataformas digitales, siempre supervisadas por el área de Recursos Humanos. Solo se contabiliza una asistencia por día, y al cumplir los 60 desplazamientos, el empleado puede tramitar su solicitud de descanso con goce de haber.

¿QUÉ BUSCA ESTA MEDIDA LABORAL?

El objetivo principal de esta ley es fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible y, al mismo tiempo, promover estilos de vida saludables entre los empleados del Estado. La norma apunta a reducir la contaminación ambiental y a generar una cultura de movilidad responsable en el país. Además, busca que los trabajadores sean parte activa de los esfuerzos por mejorar el entorno urbano, premiando su compromiso con el medio ambiente y con una rutina más equilibrada.

¿CUÁNDO SE PUBLICÓ LA LEY Y QUÉ OTRAS DISPOSICIONES CONTIENE?

La Ley N.° 30936 fue promulgada el 24 de abril de 2019 y publicada en el diario El Peruano. Además de otorgar este beneficio laboral, ordena que las instituciones públicas y privadas habiliten espacios adecuados para los ciclistas, como estacionamientos y duchas, facilitando así su desplazamiento diario. También declara el 3 de junio como el Día Nacional de la Bicicleta, fortaleciendo la promoción de una movilidad limpia, segura y saludable en todo el país.

¿QUÉ OTRA BUENA NOTICIA HAN RECIBIDO LOS EMPLEADOS PÚBLICOS?

El Gobierno ha anunciado que desde 2026 los trabajadores del sector público recibirán un aumento salarial. El incremento será de S/50 o S/100, dependiendo del régimen laboral al que pertenezcan.

Los servidores bajo el Decreto Legislativo N.º 276 y el Decreto Legislativo N.º 1057 (CAS) recibirán un aumento de S/100.

Los trabajadores bajo el Decreto Legislativo N.º 728 en gobiernos locales obtendrán S/53 adicionales, mientras que los del Gobierno Nacional y regionales recibirán la misma cifra.

Esta medida forma parte del plan de mejora progresiva de ingresos públicos y complementa los beneficios laborales que buscan reconocer el esfuerzo de miles de empleados estatales en todo el país.