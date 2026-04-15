Por Redacción EC

En América Latina y el Caribe existen países con enormes extensiones territoriales, como Brasil, Argentina o México, pero también hay naciones que destacan por su reducido tamaño. Algunos de estos territorios no superan los 500 kilómetros cuadrados, una cifra muy por debajo de la superficie de Lima, que alcanza aproximadamente los 2,672 km². Debido a esta gran diferencia, estos países suelen llamar la atención por su dimensión geográfica y particular organización. A continuación, se presentan cuáles son las naciones más pequeñas de esta región. A pesar de su limitada extensión, muchas de estas naciones cuentan con una gran riqueza cultural y diversidad. Además, suelen tener economías enfocadas en sectores específicos como el turismo o los servicios financieros. Su tamaño también influye en la densidad poblacional y en la forma en que se gestionan sus recursos. En varios casos, estas características les permiten desarrollar modelos de desarrollo distintos a los de países más grandes. Por ello, resultan especialmente interesantes desde el punto de vista geográfico, económico y social.