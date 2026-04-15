En América Latina y el Caribe existen países con enormes extensiones territoriales, como Brasil, Argentina o México, pero también hay naciones que destacan por su reducido tamaño. Algunos de estos territorios no superan los 500 kilómetros cuadrados, una cifra muy por debajo de la superficie de Lima, que alcanza aproximadamente los 2,672 km². Debido a esta gran diferencia, estos países suelen llamar la atención por su dimensión geográfica y particular organización. A continuación, se presentan cuáles son las naciones más pequeñas de esta región. A pesar de su limitada extensión, muchas de estas naciones cuentan con una gran riqueza cultural y diversidad. Además, suelen tener economías enfocadas en sectores específicos como el turismo o los servicios financieros. Su tamaño también influye en la densidad poblacional y en la forma en que se gestionan sus recursos. En varios casos, estas características les permiten desarrollar modelos de desarrollo distintos a los de países más grandes. Por ello, resultan especialmente interesantes desde el punto de vista geográfico, económico y social.

¿Está en Perú? Estos son los países más pequeños de América Latina

De acuerdo con los datos del Banco Mundial actualizados en 2021, de los 33 países que forman parte de América Latina y el Caribe, 5 naciones que pertenecen al Mar Caribe son considerados como los más pequeños, los cuales son los siguientes:

-San Cristóbal y Nieves | 260 kilómetros cuadrados

-Granada | 340 kilómetros cuadrados

-San Vicente y las Granadinas | 390 kilómetros cuadrados

-Barbados | 430 kilómetros cuadrados

-Antigua y Barbuda | 440 kilómetros cuadrados

Si tuviésemos que referirnos a los países ubicados dentro del continente, los más pequeños serían El Salvador (21 040 km2), Belice (22.970 km2) y Costa Rica (51 100 km2), según recoge National Geographic.

Cuáles son los 10 países más pequeños del mundo

Dentro del ranking de los países más pequeños por extensión del mundo, aparecen 5 naciones de Europa, 3 de Ocenía, 1 de Asia y 1 de América.

A continuación, el top 10 de los países más pequeños del mundo:

-Ciudad del Vaticano: tiene una extensión de 0,44 km2

-Mónaco: cuenta con una superficie terrestre de 2 km2

-Nauru: tiene una extensión de 21 km2

-Tuvalu: cuenta con una superficie terrestre de 26 km2

-San Marino: tiene una extensión de 61 km2

-Liechtenstein: cuenta con una superficie terrestre de 160 km2

-Islas Marshall: tiene una extensión de 181 km2

-San Cristóbal y Nieves: cuenta con una superficie terrestre de 260 km2

-Maldivas: tiene una extensión de 298 km2

-Malta: cuenta con una superficie terrestre de 316 km2

Cuáles son los diez países más grandes del mundo

Dentro del ranking de los países más grandes por extensión del mundo, aparecen 4 naciones de América, 3 de Asia, 1 de Oceanía, 1 que se divide entre Asia y Europa, y otro que técnicamente no es un país.

A continuación, el top 10 de los países más grandes del mundo:

-Rusia: tiene una extensión de 17 098 246 km²

-Antártida: cuenta con una superficie terrestre de 14 000 000 km²

-Canadá: tiene una extensión de 9 984 670 km²

-China: cuenta con una superficie terrestre de 9 596 961 km²

-Estados Unidos: tiene una extensión de 9 525 067 km²

-Brasil: cuenta con una superficie terrestre de 8 515 767 km²

-Australia: tiene una extensión de 7 692 024 km²

-India: cuenta con una superficie terrestre de 3 287 263 km²

-Argentina: tiene una extensión de 2 780 400 km²

-Kazajistán: cuenta con una superficie terrestre de 2 724 900 km²