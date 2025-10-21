En Perú, desde este 21 de octubre hasta el 18 de enero de 2026, todos los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) podrán solicitar de manera voluntaria el retiro de AFP. Este grupo recibirá pagos que se realizarán en un plazo máximo de 30 días calendario tras la presentación de la solicitud y se dividirán en cuatro desembolsos, cada uno equivalente a una UIT. Es así que, siguiendo el cronograma de pagos, los afiliados deberán tener en cuenta los datos necesarios para iniciar el trámite del desembolso en AFP Integra, AFP Hábitat, Prima AFP y Profuturo AFP. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ REQUISITOS NECESARIOS DEBEN CUMPLIR LOS AFILIADOS PARA SOLICITAR EL RETIRO DE AFP?

En el marco del octavo retiro de AFP que inició este martes 21 de octubre, muchas personas comenzaron con la solicitud para obtener su dinero. Sin embargo, las AFP Integra, Prima, Hábitat y Profuturo instaron a sus afiliados a contar con tres datos indispensables: la clave web, el número de DNI y la cuenta bancaria actualizada, los cuales permitirán ingresar a la plataforma de manera sencilla y sin inconvenientes. En el caso de no tener la clave web actualizada, los afiliados pueden hacerlo a través de la plataforma o del aplicativo de su AFP. Por consiguiente, se recomienda realizar este procedimiento con anticipación para evitar problemas al momento de registrar la solicitud, en caso de que la contraseña sea inválida.

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE LA LETRA Y NÚMEROS DE DNI PREVIO A REALIZAR LA SOLICITUD PARA EL RETIRO DE LA AFP?

Los trámites en línea para solicitar el retiro de AFP, que asciende hasta 4 UIT (S/ 21 400), iniciaron oficialmente este martes 21 de octubre. Por ello, siguiendo los lineamientos adoptados por la Asociación representante de Habitat, Integra, Prima y Profuturo, se estableció un cronograma de pagos basado en la utilidad del último número de DNI muchas veces confundido con el dígito verificador que toda cédula de identidad emitida a ciudadanos peruanos mayores y menores de edad, contiene como medida de seguridad.

Es así que, si la primera línea de la parte inferior del DNI comienza con la letra “I” indica el tipo de documento (identidad), seguida del código internacional del país (PER), correspondiente a Perú. Luego aparece el número de DNI, acompañado de un dígito verificador obtenido mediante una operación matemática aplicada al propio número del documento. La línea finaliza con varios caracteres “<” usados como relleno. En el caso de la segunda línea, este inicia con la fecha de nacimiento, representada en seis caracteres (año, mes y día), seguida de un código de verificación.

Luego aparece una letra que identifica el sexo (M para masculino o F para femenino), y posteriormente, la fecha de caducidad del DNI. Después se incluye otro dígito de control, esta vez asociado a la fecha de vencimiento, y el código de nacionalidad de tres letras. Además, se añaden caracteres “<” de relleno y un último dígito de control. Por último, en la última línea, aparecen el primer apellido y nombres, separados por caracteres de relleno.

