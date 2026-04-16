El organismo responsable de la identificación en el país pone a disposición distintas opciones para que los ciudadanos gestionen su documento oficial, el cual es fundamental para realizar diversos trámites y ejercer sus derechos. En ese contexto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ha implementado un sistema en línea que permite revisar el progreso de la solicitud, ya sea del DNI convencional, el electrónico o el destinado a menores. Las personas que requieran conocer el estado de emisión de su DNI electrónico pueden acceder a esta consulta en cualquier momento, sin importar si se trata de adultos o niños. A pesar de ello, una gran cantidad de usuarios aún no sabe cómo confirmar si el documento ya se encuentra listo para ser recogido. Por ello, a continuación se presentan los datos más relevantes que debes considerar para realizar esta verificación de manera sencilla y sin complicaciones.

¡Evita filas! Verifica AQUÍ en segundos si tu DNI ya está listo

El sistema te mostrará los diferentes estados en el que se encuentra tu trámite:

Iniciado : Trámite ingresado

: Trámite ingresado En proceso : Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6

: Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6 En agencia : Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC

: Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC Entregado : Ya recogiste tu DNI

: Ya recogiste tu DNI Observado/Anulado: Cuando el trámite ha sido observado, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp: al número 990182569. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o al (01) 315-4000, anexo 1900.

Cuáles son los requisitos

Conocer el número de DNI o número de solicitud.

¿Qué debes saber antes de iniciar sesión?

Al ingresar a la plataforma deberás elegir si deseas obtener la información colocando el número del DNI o número de solicitud.

Coloca el número que corresponde y haz clic en Consultar.

¿Quiénes pueden acceder al duplicado del DNI azul desde su casa?

En una entrevista para América Noticias, la directora de Servicios Registrales de Reniec, Karim Pardo, informó que, desde ahora, los ciudadanos que tengan su DNI azul vencido o próximo a caducar podrán renovarlo por el nuevo DNI electrónico 3.0 desde cualquier dispositivo digital sin salir de casa. Para acceder a este novedoso servicio, se debe descargar el aplicativo oficial de verificación facial de Reniec (LINK), donde te pedirá que se tome una fotografía para validar la identidad. Luego, se debe proceder a pagar los S/ 30 en agentes BCP o Yape con el código de trámite 02121.

Tras ello, se tendrá que dirigir a la plataforma del Reniec y ubicar la sección “Trámites virtuales del ciudadano – renovación por caducidad”, donde el ciudadano tendrá que completar con sus datos personales y actualizar dirección, donación de órganos, entre otros, siempre que sea necesario. Asimismo, el ciudadano tendrá la opción de elegir la oficina de entrega más cercana y, al completar esos sencillos pasos, recibirá un correo electrónico que confirmará que el trámite fue recibido correctamente. “Ya no necesitará ir a una agencia, lo pueden hacer en casa y en la lista sale en qué lugar lo quiere recoger”, explicó Pardo a dicho medio.