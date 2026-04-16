Por Redacción EC

El organismo responsable de la identificación en el país pone a disposición distintas opciones para que los ciudadanos gestionen su documento oficial, el cual es fundamental para realizar diversos trámites y ejercer sus derechos. En ese contexto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ha implementado un sistema en línea que permite revisar el progreso de la solicitud, ya sea del DNI convencional, el electrónico o el destinado a menores. Las personas que requieran conocer el estado de emisión de su DNI electrónico pueden acceder a esta consulta en cualquier momento, sin importar si se trata de adultos o niños. A pesar de ello, una gran cantidad de usuarios aún no sabe cómo confirmar si el documento ya se encuentra listo para ser recogido. Por ello, a continuación se presentan los datos más relevantes que debes considerar para realizar esta verificación de manera sencilla y sin complicaciones.