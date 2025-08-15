Si presenciaste un hecho de corrupción en alguna entidad pública, no es necesario acudir personalmente a denunciarlo. El Estado ha habilitado un sistema en línea que permite reportar estas situaciones desde cualquier lugar, incluso de manera anónima, sin que nadie sepa quién eres.

Este mecanismo busca que más ciudadanos se animen a dar el paso de alertar sobre irregularidades sin temor a represalias laborales o en futuros contratos con el sector público. A continuación, te contamos qué debes hacer ante esta situación.

¿CÓMO PUEDES DENUNCIAR UN ACTO DE CORRUPCIÓN DE MANERA ANÓNIMA?

Existen dos vías principales para presentar una denuncia: a través de la Plataforma de Denuncias Ciudadanas, administrada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), o directamente en la entidad pública involucrada, ya sea en línea o presencialmente.

Si lo haces por internet, deberás identificar a la institución, precisar la fecha de lo ocurrido, seleccionar hasta dos motivos de tu denuncia y narrar los hechos con detalle. Finalmente, tendrás que decidir si deseas mantenerte en el anonimato o brindar tus datos personales. En ambos casos, recibirás un código con el que podrás hacer seguimiento a tu trámite.

¿QUÉ TIPOS DE HECHOS PUEDES REPORTAR?

Los ciudadanos pueden alertar sobre distintas irregularidades, entre ellas:

Uso indebido de bienes o recursos del Estado, como cuando un trabajador se apropia de dinero o equipos públicos.

Ventajas o favorecimientos ilegales, lo que incluye sobornos o beneficios personales obtenidos gracias al cargo.

Invocación de influencias, cuando alguien asegura tener contactos en el Estado a cambio de ventajas o donativos.

Procesos de contratación irregulares, es decir, cuando se incumplen las normas de adquisiciones públicas.

Manejo indebido en vacunación contra la COVID-19, en beneficio propio o de terceros.

Otros actos contrarios a la ética y la ley, como uso de información privilegiada o exigencia de pagos no justificados.

¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITAS PARA PRESENTAR UNA DENUNCIA?

Los requisitos dependen de si decides identificarte o no. En caso lo hagas, se solicita:

Documento de identidad.

Número telefónico y correo electrónico.

Si denuncias como empresa, el RUC.

Pruebas o documentos que respalden lo ocurrido.

Firma o huella digital, si corresponde.

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE PRESENTAR TU DENUNCIA?

El tiempo de respuesta varía según la complejidad del caso y la entidad involucrada. Si te identificas, podrás pedir protección laboral o en procesos de contratación pública, y la oficina de integridad de la institución podrá contactarte para solicitar más información o informarte sobre los avances.