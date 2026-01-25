Tras el inicio del proceso de matrícula digital el pasado 19 de enero, el Ministerio de Educación (MINEDU) mantiene activa su plataforma virtual para la recepción de solicitudes. Pese a las dificultades técnicas iniciales por la alta demanda, el sistema continúa operando para que las familias peruanas aseguren una vacante en el sistema educativo público antes de que expiren los plazos legales.

El cumplimiento estricto del calendario escolar es determinante para evitar la falta de cupos en las instituciones nacionales. Es fundamental que los padres realicen el trámite con anticipación para facilitar la validación de datos por parte de los directivos. Descubre los plazos finales, el procedimiento simplificado y los pasos posteriores para formalizar el ingreso de tus hijos al año lectivo 2026.

¿CUÁL ES EL PLAZO MÁXIMO PARA COMPLETAR LA INSCRIPCIÓN VIRTUAL ESTE 2026?

El cronograma establecido por las autoridades educativas indica que el periodo para enviar los formularios de solicitud culminará definitivamente el miércoles 28 de enero. Es vital realizar esta acción antes de la fecha mencionada, pues inmediatamente después se iniciará la etapa de verificación de datos por parte de los directivos. Una vez superada esta fase, el sistema se encargará de distribuir las plazas disponibles entre los postulantes que cumplan con todos los requerimientos.

Foto: Andina

¿CÓMO SE REALIZA EL REGISTRO DE MANERA CORRECTA?

Efectuar el trámite es sencillo si se siguen estas instrucciones básicas para asegurar que la información llegue correctamente al sistema:

Entra a la página de matrícula digital y elige la opción para generar un usuario nuevo. Ingresa los datos de identidad del apoderado, incluyendo un correo electrónico vigente y su número telefónico. Registra la información personal del estudiante y verifique el vínculo familiar. Guarde las credenciales tras confirmar el envío exitoso de la ficha.

¿EXISTE ALGÚN COSTO POR REALIZAR LA MATRÍCULA EN COLEGIOS PÚBLICOS?

Es fundamental que la ciudadanía sepa que el acceso a la educación estatal es un derecho que no requiere desembolsos económicos. Por ello, el Ministerio de Educación ha recalcado que el trámite de matrícula digital es enteramente gratuito. Los representantes legales no tienen la obligación de realizar depósitos ni pagos adicionales para obtener una vacante en cualquier institución pública del país durante este proceso virtual, según informa el diario Líbero.

(Foto: Minedu)

¿QUÉ ETAPAS SIGUEN DESPUÉS DE ENVIAR MI SOLICITUD AL MINEDU?

Tras finalizar el registro de las familias, el proceso continúa con una serie de fases administrativas que garantizan la transparencia en la repartición de vacantes:

Evaluación de expedientes: Desde el 23 de enero hasta el 9 de febrero, los responsables de cada institución revisan la documentación y validan si el estudiante califica para el cupo.

Desde el 23 de enero hasta el 9 de febrero, los responsables de cada institución revisan la documentación y validan si el estudiante califica para el cupo. Distribución de plazas: Del 9 al 16 de febrero, el software institucional realiza la primera adjudicación de vacantes oficiales.

Del 9 al 16 de febrero, el software institucional realiza la primera adjudicación de vacantes oficiales. Formalización en SIAGIE: Entre el 17 de febrero y el 4 de marzo, se registra oficialmente al alumno en el sistema de gestión educativa del Estado.

Entre el 17 de febrero y el 4 de marzo, se registra oficialmente al alumno en el sistema de gestión educativa del Estado. Entrega física de papeles: Los tutores deben acudir al centro educativo para presentar los documentos requeridos del 17 de febrero al 5 de marzo.

