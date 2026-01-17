Al cumplir 17 años, miles de peruanos deben realizar un trámite que suele generar dudas, especialmente entre quienes viven fuera del país. Se trata de la Inscripción Militar Obligatoria, un procedimiento administrativo exigido por ley que no implica, de manera automática, incorporarse al servicio militar, pero sí es clave para mantenerse en regla ante el Estado.

La consulta es recurrente entre familias migrantes y jóvenes que estudian o trabajan en el exterior: ¿también deben registrarse?, ¿dónde se hace el trámite?, ¿hay sanciones si no se cumple? A continuación, te explicamos cómo funciona la inscripción militar para quienes residen fuera del Perú, qué ocurre si no se realiza a tiempo y cuáles son los requisitos vigentes.

¿QUÉ OCURRE CON LOS JÓVENES PERUANOS QUE VIVEN EN EL EXTRANJERO?

Los ciudadanos peruanos que residen fuera del país no están exentos de la Inscripción Militar Obligatoria. La normativa establece que esta obligación alcanza a todos los peruanos y peruanas desde los 17 años, sin importar si viven dentro o fuera del territorio nacional.

En estos casos, el registro no se realiza en las Oficinas de Registro Militar del Perú, sino a través de la red consular peruana en el país de residencia. Los consulados cumplen la función de validar y registrar la información del ciudadano ante las autoridades militares peruanas, permitiendo que el joven figure en la base de datos oficial.

Este procedimiento tiene un objetivo estrictamente administrativo: mantener actualizado el padrón de ciudadanos en edad militar, que abarca desde los 17 hasta los 50 años. La inscripción no representa un llamado inmediato ni obligatorio al servicio militar activo.

¿QUÉ PASA SI NO SE REALIZA LA INSCRIPCIÓN MILITAR A TIEMPO?

No cumplir con la inscripción antes de alcanzar la mayoría de edad tiene consecuencias legales. Según la normativa vigente, actualizada mediante el Decreto Supremo N.° 018-2025-DE, quien no se registre hasta antes de cumplir 18 años es considerado “omiso a la inscripción”.

Esta condición implica una sanción económica que debe pagarse para regularizar la situación. La multa equivale al 5% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, lo que en 2026 representa aproximadamente S/275.

Existen, sin embargo, alternativas para evitar o anular esta penalidad. Una de ellas es optar voluntariamente por el Servicio Militar Acuartelado y completarlo dentro de los plazos establecidos por ley, lo que permite dejar sin efecto la multa. La regularización es indispensable para evitar problemas en trámites futuros, según explica Infobae.

(Foto: Andina)

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS Y CÓMO SE REALIZA EL TRÁMITE?

La Inscripción Militar Obligatoria sigue un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el Perú como en el extranjero. Para cumplir con este registro, se deben considerar los siguientes puntos:

Tener 17 años cumplidos al momento de iniciar el trámite.

Presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.

Realizar el registro de manera personal.

Acudir a la Oficina de Registro Militar correspondiente en el Perú o al consulado peruano más cercano si se reside en el exterior.

Considerar la preinscripción virtual, cuando esté disponible nuevamente, como un paso opcional para agilizar el proceso presencial.

Actualmente, la plataforma web de preinscripción se encuentra en mantenimiento y se prevé su reactivación en febrero de 2026.

Además, es importante mencionar que la ley no establece diferencias por género: hombres y mujeres tienen las mismas obligaciones, requisitos y consecuencias legales frente a este trámite.

VÍDEO RECOMENDADO: