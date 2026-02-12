Al llegar a los 17 años, miles de jóvenes peruanos deben completar un trámite que suele generar confusión, sobre todo entre quienes residen en el extranjero. Se trata de la Inscripción Militar Obligatoria, un proceso establecido por la ley que no significa, de forma inmediata, el ingreso al servicio militar, pero sí es fundamental para cumplir con las obligaciones ante el Estado.

La duda se repite entre familias que viven en el extranjero y jóvenes que estudian o laboran fuera del país: ¿también deben inscribirse?, ¿dónde se realiza el trámite?, ¿existen sanciones por no hacerlo? A continuación, te explicamos cómo opera la inscripción militar para quienes residen fuera del Perú, qué sucede si no se cumple en el plazo establecido y cuáles son los requisitos actuales.

Jóvenes peruanos en el extranjero: ¿cómo afecta la inscripción militar?

Los ciudadanos peruanos que residen fuera del país no están exentos de la Inscripción Militar Obligatoria. La normativa establece que esta obligación alcanza a todos los peruanos y peruanas desde los 17 años, sin importar si viven dentro o fuera del territorio nacional.

En estos casos, el trámite no se realiza en las Oficinas de Registro Militar dentro del Perú, sino a través de la red consular peruana en el país donde reside el joven. Los consulados se encargan de verificar los datos y registrarlos ante las autoridades militares peruanas, para que el ciudadano quede incluido en el padrón oficial.

El propósito de este proceso es estrictamente administrativo: mantener actualizado el registro de personas en edad militar, que comprende desde los 17 hasta los 50 años. La inscripción no implica, de manera automática, un llamado inmediato ni obligatorio al servicio militar activo.

Qué pasa si no se realiza la inscripción militar a tiempo

No cumplir con la inscripción antes de alcanzar la mayoría de edad tiene consecuencias legales. Según la normativa vigente, actualizada mediante el Decreto Supremo N.° 018-2025-DE, quien no se registre hasta antes de cumplir 18 años es considerado “omiso a la inscripción”.

Esta condición implica una sanción económica que debe pagarse para regularizar la situación. La multa equivale al 5% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, lo que en 2026 representa aproximadamente S/275.

Existen, sin embargo, alternativas para evitar o anular esta penalidad. Una de ellas es optar voluntariamente por el Servicio Militar Acuartelado y completarlo dentro de los plazos establecidos por ley, lo que permite dejar sin efecto la multa. La regularización es indispensable para evitar problemas en trámites futuros, según explica Infobae.

Cuáles son los requisitos y cómo se realiza el trámite

La Inscripción Militar Obligatoria sigue un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el Perú como en el extranjero. Para cumplir con este registro, se deben considerar los siguientes puntos:

Tener 17 años cumplidos al momento de iniciar el trámite.

Presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.

Realizar el registro de manera personal.

Acudir a la Oficina de Registro Militar correspondiente en el Perú o al consulado peruano más cercano si se reside en el exterior.

Considerar la preinscripción virtual, cuando esté disponible nuevamente, como un paso opcional para agilizar el proceso presencial.

Actualmente, la plataforma web de preinscripción se encuentra en mantenimiento y se prevé su reactivación en febrero de 2026.

Además, es importante mencionar que la ley no establece diferencias por género: hombres y mujeres tienen las mismas obligaciones, requisitos y consecuencias legales frente a este trámite.