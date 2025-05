Han transcurrido aproximadamente ocho semanas desde que se presentaron únicamente unos pocos proyectos de ley que buscan autorizar el retiro de AFP hasta 4 UIT (S/21,400) de los fondos privados de pensiones. En este contexto, López Ureña, residente de la Comisión de Economía, reveló que se viene realizando un dictamen de retiro en el que podrías acceder a usarlo como garantía para préstamos y créditos hipotecarios.

En diálogo con Canal N, Ureña contó detalles sobre esta situación en mención. “Desde la comisión, estamos viendo no solo la posibilidad de poder acceder al octavo retiro AFP, sino la posibilidad de darle al ciudadano que ese dinero que tenga lo pueda usar como garantía para comprar una vivienda”.

“Yo tengo un fondo AFP, se le doy como garantía a un banco, y me da la vivienda. Al cabo de 15 años, pago el crédito, pero también recupero mi fondo. Porque ha sido una garantía, no ha sido una inicial. Entonces al final de mis días, tengo mi fondo de AFP, pero me sirvió para comprar una vivienda”, agregó el congresista.

Asimismo, el congresista López adelantó que el predictamen incluiría diversas alternativas, entre las cuales no se descarta la posibilidad de autorizar un nuevo retiro.

“Si el ciudadano desea, que lo retire. Si desea, que lo deje en la AFP. Si desea que lo ponga como garantía para un crédito para vivienda, o un crédito con tasa de interes baja”, indicó Ureña.

Así puedes conocer la cantidad de dinero que tienes en tu AFP

Si deseas conocer cuánto dinero has acumulado en tu fondo de pensiones, es esencial que puedas consultar tu saldo actual. Cada AFP en Perú proporciona un sistema online donde los afiliados pueden fácilmente verificar sus ahorros. Aquí te dejamos los enlaces directos para que puedas acceder a la información de tu cuenta en la AFP correspondiente:

AFP Integra: https://agenciadigital.afpintegra.pe/

AFP Habitat: https://www.afphabitat.com.pe/#/

Prima AFP: https://miestado.prima.com.pe/

Profuturo AFP: https://www.profuturo.com.pe/Personas/afiliados/mi-cuenta/estado-de-cuenta

Qué es la AFP

Una AFP, o Administradora de Fondos de Pensiones, es una empresa privada que se encarga de gestionar el dinero que los trabajadores aportan para su jubilación. Cada mes, una parte del sueldo del trabajador se destina a una cuenta individual en la AFP, y esa empresa invierte ese dinero con el objetivo de hacerlo crecer a lo largo del tiempo.

Cuando la persona se jubila, puede acceder a esos fondos para cubrir sus gastos en la vejez. En otras palabras, la AFP funciona como una especie de “alcancía invertida”, donde tú ahorras para tu futuro, pero esa alcancía es administrada y movida por un tercero que busca rentabilizar tu ahorro.