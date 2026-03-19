La ‘Decana de América’ considerada como una de las mejores de Latinoamérica, y debido a su prestigio en Perú, anualmente recibe a miles de jóvenes interesados en postular por una de las más de 70 carreras de pregrado ofrecidas. Al respecto, y tras el término de proceso de admisión 2026-II, hoy te contamos que cada nuevo ingresante a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), también llamado ‘cachimbo’, no solo recibe enseñanza de calidad, sino también goza de la chance de poder acceder a una amplia red de servicios pensados en satisfacer necesidades básicas de cara a inicio de renovado periodo académico. Con miras a la celebración de sus 475 años de fundación, ahora te compartimos el listado de beneficios gratuitos que como emblemática casa de estudios, le brinda a alumnado desde hace largas décadas.

ESTOS SON LOS SERVICIOS GRATUITOS QUE OFRECE LA UNMSM PARA SUS INGRESANTES

Con examen para Medicina Humana, finalmente el domingo 15 de marzo ha culminado el proceso de Admisión 2026-II organizado por parte de la Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM, y bajo estrictas medidas de seguridad recibiendo a miles de postulantes ahora convertidos en ‘cachimbos’.

Tras resolverse evaluaciones puntuales durante 4 jornadas de dicho mes, ahora la noticia trasciende debido a la vida universitaria que empezarán a llevar los nuevos ingresantes a más de 70 carreras de la ‘Decana de América’, siendo servicios muy particulares aquellos cuya gratuidad llama la atención, y de manera específica buscan beneficiarlos durante largos años de estudio.

Como parte de los privilegios con los cuales cuentan los ‘cachimbos’ de la UNMSM, resulta importante destacar a tanto la alimentación como el transporte brindado sin costo alguno, y éste último facilitando el traslado externo e interno de la siguiente forma:

Puntos de recojo

- Cono Sur

- Cono Norte

- Cono Este

- Zona Centro

Traslado perimetral (Ciudad universitaria)

- Bus opera desde las 7.30 a.m. hasta las 7 p.m., y dando la vuelta por todo el perímetro de la sede principal, pudiendo el alumnado ubicar sus paraderos cerca a las puertas principales.

Con relación al denominado ‘Burro’ que traslada interna y externamente a todo alumnado, la UNMSM precisa asimismo que de lunes a viernes, y a partir de las 6.20 de la mañana, “cada uno parte de sus paraderos de origen” ubicados en los conos norte, sur, este y centro, y hasta llegar a campus de la Ciudad Universitaria a las 7.40 aproximadamente.

Otros de los beneficios sanmarquinos, y dirigidos a nuevos ingresantes, incluye tanto residencias para estudiantes de otras regiones que garantizan alojamiento a través de la denominada beca de vivienda, como atención médica y psicológica, uso de la Biblioteca Central Pedro Zulen, y también acceso a gimnasio, piscina, teatro, y museos.

ESTOS SON LOS 5 SERVICIOS QUE LA UNMSM LE OFRECE A PÚBLICO EXTERNO Y BAJO TARIFA SOCIAL

A lo largo de sus más de 450 años, la UNMSM no solo figura en el sitial de las casas de estudios peruanas tan emblemáticas como pioneras debido a la calidad académica ofrecida, sino también entre las mejores cuya oferta institucional incluye al público en general mediante el lanzamiento de variados servicios.

De acuerdo a información compartida por parte de la plataforma oficial de la ‘Decana de América’ y complementada gracias a datos de la Agencia Andina a través del diálogo con autoridades especialistas, la prestación asistencial de diversos espacios asciende a más de 5, y destaca actualmente entorno a la atención a tarifa social para grupos de todas las edades.

Te compartimos a continuación, y al respecto, los nombres de los servicios que le ofrece la UNMSM a todo público externo, así como horarios y ubicaciones de los mismos, entre otros detalles adicionales:

1- CLÍNICA UNIVERSITARIA

- Ubicación: Av. Germán Amézaga Nº 375 - Ciudad Universitaria

- Lunes a sábado de 7 a.m. a 7 p.m.

- Informes al 956-285-709

2- CLÍNICA DE ODONTOLOGÍA

- Ubicación: Av. Germán Amézaga Nº 375 - Ciudad Universitaria

- Informes al 619-7000 (Anexo 3408) / Correo: cerseu.odontologia@unmsm.edu.pe

3- CENTRO DE IDIOMAS

- Ubicación: Av. Germán Amézaga N° 375 (Facultad de Letras y Ciencias Humanas)

- Informes al 619-7000 anexo 2807 / Correo: informesidiomas.letras@unmsm.edu.pe

- Horario de 7 a.m. a 10.30 p.m.

4- PISCINA

5- CLÍNICA DE ANIMALES MENORES

- Ubicación: Av. Circunvalación Cuadra 28 - San Borja (Facultad de Medicina Veterinaria)

- Lunes a Domingo - 24 horas

Por ejemplo, y según lo precisa Jesús Corina Estrada como jefa de marketing de la Clínica Universitaria, dicho servicio en particular cuenta con 10 a 12 médicos especialistas, además de una ambulancia, mientras que del lado odontológico la UNMSM pone a disposición del público en general, hasta 8 salas de atención de diversos tamaños, y con equipamiento de última generación.

LAS 2 CARRERAS DE LA UNMSM QUE CUENTAN CON EL TOTAL DE POSTULANTES CONVERTIDOS EN ‘CACHIMBOS’ TRAS ADMISIÓN 2026-II

Bajo estrictas medidas de seguridad, la UNMSM a través de la Oficina Central de Admisión (OCA), dio por iniciado un nuevo proceso a partir del cual casi 30 mil postulantes buscaban alcanzar vacante, y alguna de las 5 mil 804 distribuidas en 81 escuelas profesionales.

Precisamente, y tras llevarse a cabo las 4 jornadas de exámenes hasta el domingo 15 de marzo, la noticia trasciende ahora entorno a las carreras de Auditoría Empresarial y del Sector Público y Presupuesto y Finanzas Públicas que se dictan en la sede de San Juan de Lurigancho, y a las cuales el 100% de jóvenes inscritos, terminó cumpliendo el sueño de pertenecer a la ‘Decana de América’ como ‘cachimbo’.

Con relación a los resultados del proceso de Admisión 2026-II que habilita la OCA, y puedes revisar accediendo a este link, resulta importante destacar que por cada una de las especialidades mencionadas, se ofrecieron entre 12 y 17 vacantes, respectivamente, y registrándose puntajes ascendentes a los 882.5, y también 914.625.