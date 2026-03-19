Por Redacción EC

La ‘Decana de América’ considerada como una de las mejores de Latinoamérica, y debido a su prestigio en Perú, anualmente recibe a miles de jóvenes interesados en postular por una de las más de 70 carreras de pregrado ofrecidas. Al respecto, y tras el término de proceso de admisión 2026-II, hoy te contamos que cada nuevo ingresante a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), también llamado ‘cachimbo’, no solo recibe enseñanza de calidad, sino también goza de la chance de poder acceder a una amplia red de servicios pensados en satisfacer necesidades básicas de cara a inicio de renovado periodo académico. Con miras a la celebración de sus 475 años de fundación, ahora te compartimos el listado de beneficios gratuitos que como emblemática casa de estudios, le brinda a alumnado desde hace largas décadas.

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