Hace aproximadamente una década, el Banco de Crédito del Perú (BCP) incorporó a su portafolio de servicios una aplicación digital destinada a facilitar envíos de dinero al instante: Yape. Esta herramienta permite transferir fondos de manera inmediata a cualquier persona, sin que sea necesario tener su número de teléfono registrado en la agenda del dispositivo, lo que agiliza enormemente las operaciones financieras cotidianas. Gracias a Yape, los usuarios pueden realizar pagos rápidos, enviar remesas familiares o liquidar compras de forma segura y cómoda desde el celular. La plataforma también ofrece opciones para gestionar pagos de servicios y recargas de tarjetas de transporte, integrando diversas funcionalidades en un solo lugar. Su interfaz intuitiva y la posibilidad de recibir notificaciones en tiempo real hacen que las transacciones sean más transparentes y confiables. Además, el servicio se encuentra disponible para todos los clientes del BCP que deseen operar con billeteras electrónicas, ampliando las alternativas de pago digital en el país.

¿Qué hago en caso de pérdida o robo del celular?

Por tu seguridad, te recomendamos seguir los siguientes pasos:

Llama al 1820, menciona la palabra “Yape” y bloquea inmediatamente todas tus tarjetas para evitar que terceros entren a tus apps financieras. También es posible bloquear tu cuenta ingresando aquí. Llama a tu operador para bloquear tu línea y equipo.

Si tienes problemas para eliminar tu cuenta o si ves en tus movimientos operaciones que no hiciste, contáctanos al WhatsApp +51 939 339 299 o haz clic aquí.

Consejos de seguridad

Avisa a tus amigos y familiares para que estén al tanto de personas que se quieran hacer pasar por ti en tus redes sociales.

Cambia todas tus claves, incluidas las de tu correo y redes sociales.

Si ya tienes tu nuevo celular y quieres volver a usar Yape, te recomendamos colocar una clave distinta a la de tu cuenta anterior.

¿Enviaste dinero por error? Así puedes recuperarlo en Yape antes de que sea tarde

La aplicación incluye herramientas diseñadas para asistir a los usuarios cuando se produce un envío de dinero por equivocación. A continuación, detallamos las alternativas disponibles para manejar este tipo de situaciones.

Es fundamental entender que, si se transfiere dinero a un contacto incorrecto o con un monto equivocado, no es posible cancelar ni revertir la operación, ya que Yape procesa los pagos de forma instantánea. Sin embargo, esto no implica que los fondos se hayan perdido definitivamente. La manera más directa de recuperarlos es comunicarse con la persona que recibió el dinero y solicitarle amablemente la devolución.

Aunque la app no permite anular la transferencia, ofrece un recurso dentro del Centro de Ayuda llamado “Me equivoqué al yapear”. Esta opción permite enviar un mensaje oficial al receptor notificándole sobre el error y solicitando la devolución del dinero. Es importante mencionar que el éxito de este método depende completamente de la disposición del destinatario para reembolsar la suma enviada por error.

¿Qué hacer si el destinatario no usa Yape?

En caso de que el destinatario no tenga cuenta en Yape, la aplicación no podrá enviar ninguna notificación automática. Por ello, lo más recomendable es contactar directamente a la persona para pedirle que devuelva el dinero enviado por error.

Los errores al realizar un envío de dinero pueden ocurrir por diversas razones, por lo que se recomienda verificar cuidadosamente toda la información antes de confirmar la transferencia, para minimizar el riesgo de pérdidas.

Asimismo, es recomendable guardar los comprobantes de cada transacción, ya que pueden ser útiles como evidencia si se necesita solicitar un reembolso o iniciar un trámite formal.