La Línea 2 del Metro de Lima se ha convertido en una obra que promete transformar la movilidad en la capital peruana, beneficiando a millones de personas diariamente que utilizarán este transporte público para llegar a sus centros de trabajo u otros destinos. De hecho, este megaproyecto, promovido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), tendrá cerca de 27 kilómetros de vía subterránea y 27 estaciones que conectarán de manera estratégica los distritos de Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Callao y Carmen de la Legua. Así, en las últimas horas, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la suspensión temporal de parte del servicio del tren, lo que generó gran preocupación entre los usuarios; sin embargo, poco después fue restablecido. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ SE SUSPENDIÓ EL SERVICIO DEL TREN DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA?

A través de sus redes sociales oficiales, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la suspensión temporal del servicio de la Línea 2 del Metro este martes 11 de noviembre, generando mucha incertidumbre entre los usuarios que requerían utilizar el medio de transporte para digerirse a sus destinos. Según la entidad pública, la concesionaria a cargo del proyecto se encontraba ejecutando las labores técnicas y operativas necesarias para reanudar el servicio en el menor tiempo posible, solicitando la comprensión de las personas, sin brindar más detalles al respecto.

#ATUInforma | El servicio de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao se ha restablecido en todas sus estaciones. Lamentamos las molestias. pic.twitter.com/5B9CkW01MI — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) November 11, 2025

No obstante, tras más de una hora, la ATU comunicó a la ciudadanía que se restableció los servicios del tren de la Línea 2, que opera desde las 6:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., en todas sus estaciones. Asimismo, pidieron las disculpas y lamentaron los inconvenientes que surgieron durante la interrupción del servicio. Es importante mencionar que, ni la entidad gubernamental ni la concesionaria se han pronunciado para brindar detalles hasta el momento. “El servicio de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao se ha restablecido en todas sus estaciones. Lamentamos las molestias”, informaron.

¿CÓMO SERÁ LA ESTACIÓN JUAN PABLO II DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA Y CALLAO?

De acuerdo con los voceros para la Agencia Andia, la estación Juan Pablo II contará con cuatro ingresos para los peatones, cada uno de los cuales estará equipado con escaleras fijas, escaleras mecánicas y ascensores, permitiendo el acceso al entrepiso o al vestíbulo. Esto tiene como objetivo beneficiar a los miles de usuarios que utilizarán este medio de transporte todos los días.

Además, se espera que en el entrepiso de la estación haya locales comerciales destinados a la venta al público, como cafeterías, puestos de periódicos y otros. Por otro lado, en el subpiso se ubicará el vestíbulo, que estará dividido en dos zonas: una de libre acceso para la compra y recarga de tarjetas, y otra donde se encontrarán las puertas de barrera.

