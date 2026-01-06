Perder o que te roben el DNI puede complicar cualquier trámite o gestión administrativa. Para facilitar estas situaciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) pone a disposición de los ciudadanos una herramienta que permite acceder a la información del documento sin necesidad de reemplazarlo físicamente, salvo que sea imprescindible. A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber sobre el Certificado de Inscripción C4.

Reniec explica cómo obtener tu C4 o certificado de inscripción: guía rápida paso a paso

El Certificado de Inscripción (C4) permite acceder a información básica de tu DNI, pero es solo de carácter informativo y no reemplaza al documento físico.

Es importante aclarar que el C4 no incluye la fecha de emisión del DNI, ya que este dato se considera una medida de seguridad para validar la identidad en ciertos formularios digitales. Tampoco se encuentra disponible en otras aplicaciones del Reniec.

Para solicitar el C4 en línea, el trámite es personal y exclusivo para mayores de 18 años. En el caso de menores de edad, el certificado debe ser solicitado por el padre, la madre o el representante legal acreditado, que cuente con la tenencia o representación del menor.

También puede gestionarlo el declarante del último trámite de DNI del menor, siempre que cuente con una certificación excepcional emitida por el Encargado o Supervisor del centro de atención del Reniec.

Por último, un menor que sea padre o madre puede solicitarlo respecto a su hijo, o un titular como cónyuge en un acta de matrimonio, según corresponda.

Requisitos

Número de DNI.

Si haces el procedimiento online , debes contar con correo electrónico y tener una impresora conectada a la PC o laptop.

, debes contar con correo electrónico y tener una impresora conectada a la PC o laptop. Descarga la App ID PERÚ para verificar tu identidad.

Puedes ingresar tu solicitud online así

Antes de iniciar, debes saber:

Cancela S/ 4.50 por derecho de trámite en Yape, agencia o agente del Banco de la Nación o pagalo.pe usando el código de tributo 02143

Solicita el C4 online

También puedes hacerlo presencialmente:

Hazlo en 3 pasos:

1) Paga el trámite

Yape – Agente BCP

Genera tu ticket en https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/ Selecciona el código de tributo 02143. Luego ingresa a la aplicación Yape > Pago de servicios > Reniec, coloca tu número de ticket y haz el pago de S/ 4.50

También puedes acercarte con ese ticket y pagar desde el agente BCP más cercano.

Conoce sobre los 14 trámites que puedes pagar a través de la ticketera.

Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.peIngresa a Pagalo.pe, o acércate a la agencia o agente del Banco de la Nación más cercano y haz el pago de S/ 4.50 por derecho de trámite, usando el código de tributo 02143. Conserva el comprobante de pago.

Para ambas modalidades, guarda tu comprobante y/o captura de pantalla.

2) Presenta los requisitos

Acércate a un Centro de Atención del Reniec o al Centro MAC más cercano, y bríndale al registrador tu número de DNI junto con el comprobante de pago.

3) Recibe el C4

Inmediatamente, el registrador te entregará el Certificado de Inscripción que solicitaste.

Para una atención más rápida y eficiente, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp: al número 990182569. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o al (01) 315-4000, anexo 1900.