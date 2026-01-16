El Ministerio de Educación (Minedu) presentó el cronograma oficial para el Año Escolar 2026, definiendo la organización de las clases y los periodos de gestión en todo el Perú. Este calendario anticipado permite que la comunidad educativa y las familias planifiquen sus actividades con precisión desde el inicio del ciclo.

La principal novedad es el ajuste en las fechas del descanso de mediados de año, diseñado para optimizar el rendimiento académico tras el primer trimestre. Descubre los días exactos de estas vacaciones, la fecha de inicio de clases y cómo se dividirá el tiempo lectivo en este nuevo esquema educativo.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS OFICIALES DE LAS VACACIONES DE MAYO 2026?

Para el presente año, la interrupción de las labores académicas durante el quinto mes se ha programado de la siguiente forma:

Periodo de descanso: Del lunes 18 al viernes 22 de mayo.

Reinicio de labores: El lunes 25 de mayo se retoman las lecciones presenciales.

Este intervalo representa la primera pausa del año para los menores y se sitúa inmediatamente después de concluir el primer tramo de enseñanza. Una vez finalizado este receso, se pondrá en marcha el segundo bloque de clases, cuya duración se extenderá hasta el 24 de julio.

¿CUÁNDO COMIENZAN LAS CLASES Y CUÁL ES LA DURACIÓN DEL AÑO ACADÉMICO?

El Minedu ha ratificado que el retorno oficial a las aulas para instituciones públicas y privadas se producirá a mediados de marzo. La configuración del tiempo escolar se resume en los siguientes puntos:

Apertura del ciclo: Lunes 16 de marzo.

Cierre de actividades: Viernes 18 de diciembre.

Carga lectiva: 36 semanas efectivas de enseñanza.

Organización: Cuatro fases de estudio, cada una con una extensión de nueve semanas.

Cabe señalar que, antes del ingreso de los escolares, los centros educativos dedicarán las primeras semanas de marzo a labores de planificación interna sin presencia de alumnado, según informa el diario La República.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZAN EN LOS COLEGIOS DURANTE EL RECESO DE LOS ALUMNOS?

Mientras los estudiantes disfrutan de sus días libres, el personal que lidera y enseña en las escuelas continúa con sus funciones bajo un enfoque de mejora institucional. Durante las denominadas “semanas de gestión”, se priorizan las siguientes tareas:

Ejecución de seminarios y actualizaciones pedagógicas para el profesorado.

Monitoreo y evaluación de las metas alcanzadas en el bloque anterior.

Diseño de las estrategias didácticas para las etapas venideras del calendario.

Cumplimiento de trámites administrativos y organizativos del plantel.

Foto: Andina

¿CUAL ES EL CRONOGRAMA DEL AÑO ESCOLAR 2026?

Gestión (Planificación previa) - Bloque 1: 2 al 13 de marzo

Primer periodo de clases - Bloque 2: 16 de marzo al 15 de mayo

Gestión (Evaluación intermedia) - Bloque 3: 18 al 22 de mayo

Segundo periodo de clases - Bloque 4: 25 de mayo al 24 de julio

Gestión (Vacaciones estudiantiles) - Bloque 5: 27 de julio al 7 de agosto

Tercer periodo de clases - Bloque 6: 10 de agosto al 9 de octubre

Gestión (Ajustes pedagógicos) - Bloque 7: 12 al 16 de octubre

Cuarto periodo de clases - Bloque 8: 19 de octubre al 18 de diciembre

Gestión (Cierre administrativo) - Bloque 9: 21 al 31 de diciembre

