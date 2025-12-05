Yape, el monedero digital del Banco de Crédito del Perú (BCP), se ha consolidado como una de las aplicaciones de pagos móviles más populares gracias a la rapidez y seguridad de sus transferencias instantáneas. No obstante, esa misma velocidad puede provocar errores, como enviar dinero al contacto equivocado o ingresar un monto incorrecto. Ante estas situaciones, muchos usuarios se preguntan si es posible anular o recuperar la operación.

La plataforma cuenta con algunos mecanismos de solución para intentar recuperar los fondos enviados por error. A continuación, te explicamos cuáles son las opciones disponibles.

Yape: pasos para recuperar tu dinero si cometiste un error al enviar pagos

Si al usar Yape te das cuenta de que enviaste dinero a la persona equivocada o que el monto transferido es incorrecto, debes saber que la aplicación no permite cancelar ni revertir transacciones, ya que los pagos se ejecutan de forma instantánea.

Aun así, esto no implica que los fondos estén perdidos. La alternativa más efectiva es comunicarte directamente con el receptor del dinero y solicitar de manera cordial la devolución del monto enviado por error.

¿Qué más debes saber sobre este proceso?

Aunque Yape no permite cancelar una transferencia ya realizada, la aplicación ofrece un recurso que puede ser útil en estos casos. Dentro del Centro de Ayuda, el usuario puede localizar la transacción errónea y activar la opción “Me equivoqué al yapear”, la cual envía un mensaje oficial al destinatario solicitando la devolución del dinero.

Cabe destacar que la efectividad de esta herramienta depende totalmente de la voluntad del receptor para reembolsar el monto enviado por error.

¿Qué hacer si el destinatario no usa Yape?

Si la persona a la que enviaste el dinero no utiliza Yape, la plataforma no podrá enviar el mensaje por ti. En este escenario, lo recomendable es comunicarte directamente con el receptor para solicitar la devolución.

Los errores al realizar transferencias pueden ocurrir debido a diversas razones, por lo que se aconseja a los usuarios estar atentos y verificar cuidadosamente los detalles de la transacción antes de realizarla, para así evitar errores costosos.

Asimismo, es recomendable guardar siempre los comprobantes de cada transacción como medida de precaución, ya que podrían servir como evidencia en caso de iniciar un proceso formal de reembolso.