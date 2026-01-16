La reciente confirmación de la visita de BTS al Perú no solo ha desatado entusiasmo entre los seguidores del grupo, sino que también ha puesto bajo la lupa una conexión poco conocida entre uno de sus integrantes y el país. En redes sociales, ARMY ha reavivado una historia que combina música, animación y referencias culturales peruanas.

Lejos de tratarse de una mención casual, esta relación se construyó a lo largo de los años a través del universo animado de BT21, donde un personaje clave guarda una historia directamente ligada a suelo peruano. Descubre quién es el integrante de BTS que ha demostrado una afinidad especial con el Perú.

¿QUÉ INTEGRANTE DE BTS ESTÁ VINCULADO CON EL PERÚ?

El miembro de BTS que ha captado la atención de ARMY por su cercanía simbólica con el Perú es Kim Seokjin, conocido artísticamente como Jin. Reconocido por ser el mayor del grupo y parte de la línea vocal, el artista también ha destacado por su personalidad amable y su relación cercana con los fans. Estas cualidades no solo se reflejan en su carrera musical, sino también en los proyectos creativos que ha desarrollado fuera del escenario.

Foto: @jin

En 2018, Jin participó activamente en la creación de BT21, una colección de personajes animados diseñados junto a Line Friends. Dentro de este universo, el idol dio vida a RJ, un personaje que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los más queridos. Lo que sorprendió al fandom fue que la historia oficial de RJ sitúa su origen en Machu Picchu, Cusco, estableciendo un lazo directo entre Jin y el Perú que hasta hoy sigue siendo recordado.

RJ, personaje creado por Jin de BTS. | Foto: BT21

¿QUIÉN ES RJ Y POR QUÉ SE RELACIONA CON MACHU PICCHU?

RJ es una alpaca blanca de aspecto tierno, siempre identificable por la bufanda roja que lleva al cuello. Este detalle no es decorativo: forma parte de su historia. Según el relato oficial de BT21, RJ proviene de Machu Picchu, un lugar frío y elevado que explica tanto su vestimenta como su carácter tranquilo y educado. Incluso se menciona que pertenece a una familia numerosa donde todos usan bufanda, reforzando su identidad andina.

Foto: Instagram

La narrativa de RJ fue presentada en distintos contenidos animados de BT21, incluyendo episodios donde se muestra su vida antes de unirse al grupo. En uno de ellos, el personaje huye antes del festival del trasquilado, preocupado por perder su lana, y aparece sosteniendo una taza con la imagen de Machu Picchu, un guiño directo a su lugar de origen. Estos elementos consolidaron su vínculo con la ciudadela inca dentro del canon oficial, según informa Infobae.

¿POR QUÉ ESTA HISTORIA ES TAN IMPORTANTE PARA ARMY PERÚ?

RJ ha protagonizado múltiples escenas emotivas dentro del universo BT21, incluyendo momentos de apoyo a otros personajes, siempre acompañado de referencias a su origen. Cada aparición, prenda tejida con su lana o detalle visual relacionado con Machu Picchu es interpretado por ARMY Perú como un reconocimiento implícito al país, fortaleciendo el lazo entre Jin, BTS y el Perú en el imaginario del fandom global.

