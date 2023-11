El Black Friday es una de las fechas más esperadas por quienes suelen comprar de manera virtual. Sin duda, es uno de los momentos del año en que puedes encontrar todo tipo de productos a precios de oferta. En este contexto, este viernes 24 de noviembre, generando gran expectativa, se celebra el Black Friday en Estados Unidos. Sobre ello, una de las preguntas que se hacen muchas personas es cómo comprar en el extranjero sin pagar impuestos. A continuación, te contestamos esto y te contamos otros detalles.

Black Friday 2023: ¿Cómo comprar en el extranjero sin pagar impuestos?

A continuación, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) te brinda algunas recomendaciones para comprar en el extranjero de manera correcta y no pagar impuestos en casos puntuales:

1) Antes de comprar un producto del exterior, debe ingresar aquí para informarse sobre las mercancías cuya importación e ingreso al país están prohibidas, como en el caso de las autopartes usadas o bebidas fabricadas en el extranjero con la denominación “pisco”.

2) También debe conocer qué productos requieren de autorización de otra entidad para ingresar a nuestro país como:

Smartphones y demás celulares: Aunque la mayoría están homologados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), antes de hacer una compra ingrese a este enlace para verificar que el equipo móvil ya cuente con certificado de homologación para no realizar dicho trámite.

Cabe indicar que los celulares para uso personal (hasta 5 unidades) podrán ingresar si se encuentran homologados, de exceder dicha cantidad deberá contar con un permiso de internamiento del MTC.

Medicinas y equipos médicos: Requieren la autorización previa de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), que puede tramitarse en línea ingresando a este link o vía VUCE .

De acuerdo con el Oficio N.º 355-2018-DIGEMID-DG-EA/MINSA se permite el ingreso de hasta 4 unidades de cosméticos o productos sanitarios para uso personal sin el requisito del Registro Sanitario.

Los alimentos y bebidas que se deseen comercializar necesitan de la autorización de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

Los productos con un valor de hasta US$ 200 dólares están exonerados de impuestos. Siempre que las mercancías ingresen al país a través de la empresa de servicio postal nacional (SERPOST), como también de las empresas de servicio de envíos de entrega rápida (Courier)

Ingreso al país mediante equipaje

En el caso de aquellos ciudadanos que realicen sus compras en Estados Unidos u otro país y que, a su retorno, requieran ingresarlos al Perú, deben tener en cuenta lo siguiente:

- Cada pasajero puede traer bienes para su uso y consumo, así como, obsequios por un valor que no superen los US$ 500 dólares y que se advierta no serán destinados al comercio.

- Se permite el ingreso libre de impuestos de dos teléfonos celulares y una laptop. Para que no exceda ese límite, es preferible que registre, al salir del país, los equipos (teléfono y laptop) que lleva consigo, acercándose, horas antes de su vuelo, a la oficina de Aduanas ubicada en el Salón de Llegadas Internacionales. Recuerde que todo equipo móvil debe estar homologado.

Para mayores facilidades, puede ver la lista de productos permitidos y las condiciones de ingreso establecidas para cada uno en el portal de la Sunat

¿Qué es la Sunat?

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, de acuerdo a su Ley de creación N° 24829, Ley General aprobada por Decreto Legislativo Nº 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo establecido en el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad.

¿Cuál es la finalidad de la Sunat?

La SUNAT tiene como finalidad primordial administrar los tributos del gobierno nacional y los conceptos tributarios y no tributarios que se le encarguen por Ley o de acuerdo a los convenios interinstitucionales que se celebren, proporcionando los recursos requeridos para la solvencia fiscal y la estabilidad macroeconómica; asegurando la correcta aplicación de la normatividad que regula la materia y combatiendo los delitos tributarios y aduaneros conforme a sus atribuciones.

También tiene como finalidad la implementación, la inspección y el control del cumplimiento de la política aduanera en el territorio nacional y el tráfico internacional de mercancías, personas y medios de transporte, facilitando las actividades aduaneras de comercio exterior y asegurando la correcta aplicación de los tratados y convenios internacionales y demás normas que rigen la materia.

Óscar Ruggeri declaró sobre Paolo Guerrero y la renovación de la selección peruana en entrevista con Deporte Total de El Comercio.