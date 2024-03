En plena festividad del Jueves Santo, un bus de transporte público, conocido como “La 41″, se incendió delante de decenas de ciudadanos en la vía auxiliar de la Panamericana Norte, a la altura del óvalo Angélica Gamarra, generando de manera momentánea una congestión vehicular y causando pánico entre los presentes. Este hecho fue informado por la Policía Nacional del Perú (PNP), que brindó todos los detalles recopilados. A continuación, te contamos todo lo que se sabe al respecto.

¿QUÉ SE SABE DEL INCENDIO DEL BUS “LA 41″?

Al momento del siniestro, la PNP utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para alertar a los ciudadanos que se encontraban cerca del incendio. “¡Atención usuarios de la vía! Se registra bloqueo en la auxiliar de la Panamericana Norte altura del óvalo Angélica Gamarra, por vehículo de transporte público siniestrado”, comunicó.

📢| ¡Atención usuarios de la vía!

Se registra bloqueo en la auxiliar de la Panamericana Norte altura del óvalo Angélica Gamarra, por vehículo de transporte público siniestrado.

Efectivos de Tránsito Norte 1 realizan los cortes y desvíos en el lugar.#PerúSeguro #FeriadoLargo pic.twitter.com/cxoqFBzRts — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) March 29, 2024

Según el reporte de la PNP, el incendio del bus con la placa AYV-796, perteneciente a la Empresa de Transporte 41 S.A, ocurrió a las 7:06 de la noche del pasado jueves 28 de marzo. Ante el peligro, las unidades de bombero llegaron rápidamente para controlar el incendio mientras que los agentes del orden ayudaban con las labores de emergencia y garantizaban el correcto tránsito de vehículos y transeúntes.

“Se da cuenta que el vehículo de transporte público, perteneciente a la línea 41, se incendió, en el lugar se hace presente unidades de los bomberos controlando el incendio. El personal de Tránsito Norte 1 se encuentra realizando labores de los cortes y desvíos correspondientes”, se lee en el reporte policial que recoge Infobae Perú.

De acuerdo con el noticiero “24 Horas”, el incendio se habría originado por un cortocircuito en el motor. Los pasajeros que estaban en el vehículo, al ver que las llamas avanzaban, decidieron salir de la unidad con rapidez y en el momento oportuno, ya que a los pocos momentos ocurrió una detonación. En cuestión de minutos, el bus que se moviliza entre Ventanilla y Villa El Salvador terminó totalmente carbonizado.

Cabe mencionar que tanto el chofer como el cobrador de la unidad huyeron del lugar y no han sido ubicados. “Cuando yo venía de Los Olivos, yo bajé justo acá, crucé y empezó a salir el humo. Todo fue rápido, no vi a los pasajeros. El chofer no está, se escapó. Cuando estaban los bomberos, algo explotó y sonó horrible”, narró una testigo.

¿QUÉ HACER ANTE UN INCENDIO?

Tras el reciente incendio ocurrido en la vía auxiliar de la Panamericana Norte, es necesario recordar las medidas de seguridad que se deben tomar en cuenta, en caso de que se esté presente en medio de una emergencia de este tipo.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) pide tener en cuenta las siguientes indicaciones en caso de incendios: