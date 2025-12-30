Saca a relucir tu talento como bartender y sorprende a tus amigos o familiares preparando deliciosos y refrescantes cócteles para el brindis de medianoche, un momento tradicional para dar la bienvenida al Año Nuevo. Y, si no tienes experiencia en este rubro, no importa, pues aquí te contaremos el paso a paso para sorprender a tus invitados.

1. HAPPY NEW YEAR

INGREDIENTES

4 onzas de jarabe de goma

1 taza de agua

1/2 taza de jugo de limón

1 taza de pulpa de maracuyá

1 cucharadita de sal

Hojas de menta

Vino espumante

Hielo

PREPARACIÓN: en una jarra de 1 litro coloca todos los ingredientes, recordando que el vino es al final. Decorar con hojas de menta y pepitas de maracuyá enteras.

2. PROSPERICÓCTEL

INGREDIENTES

1 onza de crema de coco

1 onza de curacao azul

2 onzas de ron

1 tapa de leche evaporada

4 unidades de arándanos

5 cubos de hielo

PREPARACIÓN: en la coctelera colocar todos los ingredientes mencionados en su orden, se agrega todo y se bate por 25 segundos aproximado. Luego servir al vaso rápidamente. Para decorar, atravesaremos un arándano para darle contraste a la copa.

3. 12 DESEOS

INGREDIENTES

12 uvas

4 unidades de arándanos

2 trozos de sandía

2 onzas de pisco

1 onza de naranja natural

½ onza de crema de coco

PREPARACIÓN: en la coctelera colocar todos los ingredientes mencionados en su orden, se agrega todo y se bate por 35 segundos aproximado. Luego servir al vaso. Para decorar, partimos una uva y la colocamos en la copa.

4. CARIBBEAN CHAMPAGNE

INGREDIENTES

1/2 taza de jugo de piña

1/4 de botella de granadina

1 onza de sumo de limón

4 medidas de coñac

1 botella de champagne

Hielo al gusto

PREPARACIÓN: mezcla el jugo de un piña con ¼ de botella de granadina, el sumo de un limón, cuatro medidas de coñac y una botella de champagne, todo con hielo picado al gusto, remueva por unos segundos en una licuadora y obtendrá un refrescante cóctel.

¿Quieres atraer dinero en 2026? Este es el color que debes usar en tu fiesta de Fin de Año, según Feng Shui

Según la plataforma AD (Arquitectura y Diseño), en el Feng Shui se considera que la prosperidad, la abundancia e incluso la felicidad pueden potenciarse mediante la decoración, utilizando colores, formas y objetos adecuados. Estar rodeado de buena energía podría favorecer la economía familiar, especialmente al incorporar tonalidades asociadas con el dinero y la abundancia, como el verde, amarillo, dorado o morado. A continuación, se presentan los colores recomendados para crear un ambiente equilibrado y armonioso:

Verde: Este color simboliza riqueza y crecimiento económico. En el hogar, se puede integrar mediante plantas, cojines, o paredes pintadas en tonos suaves. En la cocina es muy apropiado, ya que conecta con la frescura y naturalidad de los alimentos según el Feng Shui. Además, sus matices más suaves transmiten paz y esperanza, siendo perfectos para dormitorios y baños.

Morado y Amarillo: Estos tonos son esenciales al momento de decorar y pintar el hogar. El morado, también llamado púrpura, simboliza la riqueza interior, considerada en el Feng Shui como la fuente de energía que influye en todo lo que rodea a las personas. Sus diferentes matices representan nuevos comienzos y se asocian con la abundancia. Por su parte, el amarillo está relacionado con la alegría, la felicidad y las energías positivas. Además, este color favorece la claridad mental y la inteligencia, siendo útil al tomar decisiones financieras o relacionadas con el dinero.

Dorado: En el Feng Shui, el dorado se asocia con la riqueza y la buena fortuna, por lo que es recomendable incluirlo en la decoración del hogar. Este color puede incorporarse en el comedor, la cocina o mediante objetos decorativos como figuras, amuletos y artesanías. En la tradición china, muchas esculturas y adornos utilizan el dorado para atraer prosperidad y abundancia al ambiente.

Frases de Fin de Año 2026: saludos, mensajes y más para compartir en Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok y más

Al comenzar un nuevo año, todos buscan transmitir deseos de prosperidad y felicidad a sus seres queridos. Con nuestras frases, podrás enviar saludos llenos de éxito y buenos augurios para tus familiares y amigos en 2026.

No dejes pasar la oportunidad de mandar un mensaje de Feliz Año a quienes más quieres. A continuación, te ofrecemos nuestra selección de frases de Año Nuevo 2026, para que tus saludos sean originales, creativos y llenos de buena energía para iniciar el año con el pie derecho.

Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino, y tu felicidad mi mejor deseo.

La culpa de que la Navidad sea tan sumamente mágica la tienen personas como tú, que haces que todo sea muchísimo más especial.

Mi deseo… Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que pudiste imaginar.

Espero que esta Navidad tu corazón se ilumine cuando te acuerdes de los que ya no están aquí. Ten por seguro que ellos siempre vivirán dentro de ti...

Que la magia del Año Nuevo ilumine tu vida llenando tu corazón de amor y felicidad.

Que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. ¡Feliz Navidad!

Me acabo de cruzar con la Navidad y le he pedido que pase por tu casa con un saco lleno de salud y amor para este nuevo año.

En este nuevo capítulo de la vida, deseo que tus días se llenen de risas, alegrías, aprendizajes y nuevas aventuras. ¡Feliz Año Nuevo!

¡Feliz y bendecido Año Nuevo para todos! Que como mínimo, sean tan felices como este año, y que encuentren siempre alegría en su camino.

