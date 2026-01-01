Con la llegada del Año Nuevo, muchos peruanos celebrarán momentos especiales junto a familiares y amigos. No obstante, hay personas queridas que se encuentran lejos debido a razones como el trabajo o los estudios. Si este es tu caso, recuerda que hoy en día es posible expresar afecto a la distancia a través de las redes sociales, usando mensajes breves pero llenos de sinceridad, para demostrar que piensas en ellos en una fecha tan significativa como el inicio del 2026.

Cuando la distancia no separa el corazón: frases de Año Nuevo para seres queridos en otro país

Que este sea el año en el que cumplas todos tus propósitos.

Recibe el Año Nuevo con energía y muchas ganas de vivir.

Haz que este Año Nuevo valga la pena. ¡Te deseo lo mejor!

Escribe tu mejor historia en este nuevo comienzo.

Brindo por tu salud y posteridad en este 2026. ¡Salud!

¡Disfruta estos nuevos 365 días para ser tu mejor versión!

Te deseo un año lleno de amor, éxitos y momentos inolvidables.

Espero que este año venga cargado de alegría y abundancia.

Te esperan doce meses de felicidad, amor y oportunidades.

Que el bienestar, la tranquilidad y el amor siga reinando en tu hogar.

Que este año nuevo sea tan brillante como el que se va.

Que sea un año en el que tus sueños se sigan cumpliendo.

¡Feliz Año Nuevo! Una nueva etapa para seguir con tu camino.

Que este Año Nuevo esté lleno de amor, salud y éxitos.

Te deseo un nuevo año repleto de felicidad para ti y los tuyos.

Este año nuevo te traerá todo lo que deseas y anhelas.

¡Un nuevo año para ti! Que tus seres queridos y tú lo disfruten.

Este nuevo año es una página en blanco y un nuevo comienzo.

¿Celebrarás Año Nuevo a todo dar? Estas recomendaciones te salvarán de la resaca del 1 de enero

1. Mantén tu cuerpo hidratado. El alcohol funciona como un diurético, lo que significa que dificulta la retención de agua en el organismo y provoca una mayor pérdida de líquidos a través de la orina. Esto puede causar dolor de cabeza, cansancio y sensibilidad a la luz si no te mantienes bien hidratado. Una buena práctica es alternar bebidas alcohólicas con agua para evitar emborracharse rápidamente y reducir la deshidratación.

2. Evita el paracetamol. Aunque muchos lo toman pensando que aliviará la resaca, en realidad puede ser perjudicial. El paracetamol es procesado por el hígado, y cuando hay alcohol en el cuerpo, sus efectos tóxicos pueden intensificarse, causando más daño que alivio.

3. Duerme lo suficiente. El alcohol altera la calidad del sueño, así que una de las formas más efectivas de recuperarte es asegurarte de descansar varias horas. Dormir bien ayuda a que el cuerpo se recupere y minimiza los síntomas de la resaca.

4. No sigas bebiendo. Existe la creencia de que continuar tomando alcohol “corta” la resaca, pero esto es falso. Seguir bebiendo solo eleva los niveles de alcohol en sangre, prolonga la embriaguez y retrasa la recuperación.

5. Come antes de beber. Consumir alimentos antes de beber retrasa la absorción del alcohol en la sangre, lo que mantiene los niveles más bajos y reduce la intensidad de los síntomas de la resaca. Es importante recordar que el exceso de alcohol siempre es dañino, especialmente para órganos como el hígado, que se encargan de metabolizarlo.

¡Se viene el 2026! Estas son las mejores cábalas para recibir el Año Nuevo

A continuación, te presentamos algunas de las cábalas más populares realizadas por los peruanos para recibir el Año Nuevo 2026:

Ropa interior de colores: Las prendas íntimas en colores como verde, blanco, rojo y especialmente amarillo, son de las más solicitadas por los ciudadanos en el país, ya que se cree que cada color atrae diferentes energías para el próximo año.

Las maletas: Salir con maletas a medianoche y correr por una calle, manzana o avenida simboliza el deseo de atraer energías positivas y buenas vibras, con la esperanza de realizar muchos viajes en el futuro.

Lentejas: Las lentejas siempre han sido asociadas con la abundancia, y en estas fechas no pueden faltar. Algunas personas las colocan en la mesa, mientras que otras las guardan en los bolsillos, con el objetivo de atraer más dinero durante los próximos doce meses.

Las 12 uvas: Esta tradición consiste en comer 12 uvas justo al sonar las 12 campanadas de la medianoche del 31 de diciembre, simbolizando la recepción del nuevo año con prosperidad.

Muñeco de ropa: Consiste en hacer un muñeco con ropa vieja, el cual se quemará al llegar las 12 de la noche, como una forma de dar la bienvenida al nuevo año que comienza.

