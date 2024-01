“The Last of Us” es una serie de HBO Max basada en el videojuego de Naughty Dog que muestra un futuro postapocalíptico donde unos hongos han convertido a gran parte de la población en monstruos y narra la historia de una pareja que atraviesa Estados Unidos con la clave de la supervivencia para toda la humanidad.

Si bien el videojuego y la serie presentan algunas diferencias, la adaptación es fiel al material original, por lo cual es considerada como una de las mejores series del 2023. Su rotundo éxito le ha permitido ser renovada para una segunda temporada, e incluso, según los creadores Craig Mazin y Neil Druickman, podría tener más entregas.

Mientras tanto, la serie se está preparando para rodar su segunda entrega, y en este proceso está sumando nombres importantes a su elenco para desarrollar lo que será la continuación de la producción de HBO. En esta línea, la última incorporación anunciada fue la de la actriz de origen peruano, Isabela Merced, quien interpretará a un interés amoroso de Ellie (protagonista de la serie).

Dicho esto, te contamos cuándo podremos ver a Isabela Merced en la temporada 2 de “The Last of Us”, qué personajes regresarán y de qué podría tratar la segunda entrega de la serie.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA SEGUNDA TEMPORADA DE “THE LAST OF US”?

Por el momento, la segunda temporada de “The Last of Us” aún no tiene fecha de estreno; sin embargo, la revista española Fotogramas especula que el regreso de la producción de HBO sería a principios de 2025.

Lo único que se sabe es que el rodaje de la temporada 2 tendrá lugar en Vancouver, ciudad canadiense que se cerca a Seattle, la ciudad de Estados Unidos donde se ambienta buena parte del videojuego “The Last of Us Parte II”.

¿QUÉ PERSONAJES ESTARÁN PRESENTES EN LA TEMPORADA 2 DE “THE LAST OF US”?

Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey)

La primera temporada de la serie tuvo como protagonistas a esta pareja y es un hecho que seguirán al frente del reparto en la segunda. Además, considerando que la temporada 2 adaptará la historia de “The Last of Us Parte II”, los fanáticos esperan que el personaje de Ellie tenga más protagonismo en la siguiente entrega.

Abigail “Abby” Anderson (Kaitlyn Dever)

Este personaje, que hará su debut en la historia en la segunda temporada, tiene un rol imprescindible en la historia. Será interpretado por Kaitlyn Dever, conocida por su protagónico en la cinta “Nadie podrá salvarte”.

Dina (Isabela Merced)

Es una mujer fuerte e independiente que lucha por encontrar su lugar en el mundo post-apocalíptico. En el videojuego, Dina y Ellie se conocen en Jackson y rápidamente se enamoran. De acuerdo a los creadores de la serie, este personaje han calificado al personaje como “cálida, brillante, salvaje, divertida, ética, aventurera y adorable”.

Jesse (Young Mazino)

Es un miembro de los Luciérnagas, que viene a ser un grupo de milicias revolucionario presentado como antagonistas del videojuego.

Otros roles

Se desconoce que otros personajes veremos en la temporada 2 de “The Last of Us”. Aún hay personajes de “The Last of Us Parte II” que aún no tienen intérpretes, como Jesse, Lev o Yara, por lo que en las siguientes semanas podrían seguir anunciándose nombres.

Por otro lado, Tommy (hermano de Joel), interpretado por Gabriel Luna, podría tener una breve aparición en la segunda parte. Además, también podrían aparecer personajes de la primera temporada en flashbacks. No se puede descartar nada.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA SEGUNDA TEMPORADA DE “THE LAST OF US”?

Como la primera temporada de la serie cubrió la primera parte del videojuego, no es una sorpresa que la segunda temporada continúe su historia con la segunda parte.

“The Last of Us Parte II” se desarrolla cinco años después de los eventos de la primera entrega y muestra a Ellie y Joel establecidos en una ciudad de supervivientes en Wyoming. Sin embargo, su paz se verá alterada luego de un evento violento que tendrá como punto a central a Abby, una soldado que forma parte de un grupo de militares de Seattle.