El Año Nuevo representa una fecha significativa para numerosas familias en todo el mundo. Es una ocasión en la que los miembros del hogar se reúnen para compartir instantes agradables y fortalecer sus lazos. Dentro de este contexto, una costumbre muy arraigada —especialmente en familias con una profunda fe en Dios— es la oración. Por ello, a continuación, te presentamos algunas plegarias que puedes recitar junto a tus seres queridos, de acuerdo con el portal Catholic.

Las mejores oraciones para recibir el Año 2026

Oración de Acción de Gracias para el año que termina

Gracias Señor por todo cuanto me diste en el año que termina. Gracias por los días de sol y los nublados tristes por las tardes tranquilas y las noches oscuras. Gracias por lo que nos prestaste y luego nos pediste. Gracias señor por la sonrisa amable y por la mano amiga, por el amor y todo lo hermoso, por todo lo dulce, por las flores y las estrellas, por la existencia de los niños y de las personas buenas. Gracias por la soledad y por el trabajo, por las inquietudes y las dificultades, por las lágrimas, por todo lo que nos acercó a ti. Gracias por habernos conservado la vida, por habernos dado techo, abrigo y sustento. Amén.

Pongo en tus manos Señor el año que comienza

Tú, Padre amoroso, que velas por mí y estás por encima de los límites del tiempo y del espacio, sabes lo que necesitaré en este año que inicia. Me abandono a tu misericordia, a tu providencia. Que sea lo que Tú dispongas, Señor.

Aumenta mi fe, que sea capaz de descubrir tu presencia a mi lado. No permitas que nada me separe de Ti. Dame fortaleza y perseverancia en las pruebas, y ayúdame cada día a recordar que nunca sucederá nada que Tú y yo juntos, no podamos superar. Amén.

¡Se viene el 2026! Estas son las mejores cábalas para recibir el Año Nuevo

A continuación, te presentamos algunas de las cábalas más populares realizadas por los peruanos para recibir el Año Nuevo 2026:

Ropa interior de colores: Las prendas íntimas en colores como verde, blanco, rojo y especialmente amarillo, son de las más solicitadas por los ciudadanos en el país, ya que se cree que cada color atrae diferentes energías para el próximo año.

Las maletas: Salir con maletas a medianoche y correr por una calle, manzana o avenida simboliza el deseo de atraer energías positivas y buenas vibras, con la esperanza de realizar muchos viajes en el futuro.

Lentejas: Las lentejas siempre han sido asociadas con la abundancia, y en estas fechas no pueden faltar. Algunas personas las colocan en la mesa, mientras que otras las guardan en los bolsillos, con el objetivo de atraer más dinero durante los próximos doce meses.

Las 12 uvas: Esta tradición consiste en comer 12 uvas justo al sonar las 12 campanadas de la medianoche del 31 de diciembre, simbolizando la recepción del nuevo año con prosperidad.

Muñeco de ropa: Consiste en hacer un muñeco con ropa vieja, el cual se quemará al llegar las 12 de la noche, como una forma de dar la bienvenida al nuevo año que comienza.

