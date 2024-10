El sueño de millones de parejas de esposos, por ejemplo, y/o familias con hijos, radica en la consecución de la vivienda propia mediante la compra de un departamento en zona con características ideales para vivir tranquilamente. A través de atractivas ofertas, hoy el catálogo de oportunidades evidencia precios a la medida de nuestro bolsillo, y sobre todo dentro de distritos calificados como Lima Top y Moderna cuyo valor de inmueble hacia el 2024 te puede permitir llevar a cabo esa adquisición soñada. De acuerdo a portales especializados en sector inmobiliario, estos son los costos del metro cuadrado de aquellas unidades construidas a nivel metropolitano, qué otros gastos habría que considerar antes de tomar la decisión, dónde se edifican nuevos proyectos, y mucho más.

ESTE PRECIO POR METRO CUADRADO DEBES PAGAR SI QUIERES ADQUIRIR DEPARTAMENTO UBICADO EN DISTRITO DE LIMA TOP O MODERNA

La demanda de diversos productos, servicios y establecimientos, genera dinamismo en la capital del Perú, y sobre todo zonas denominadas como Lima Top y Lima Moderna cuando se trata de adquirir un departamento, siendo así importante el valor de cada metro cuadrado para aquellas personas que sueñan con adquirir el espacio ideal donde vivir con tranquilidad.

Hoy diversos aspectos deben considerarse antes de decidir la compra de este tipo de unidad de vivienda que puede llegar a brindarte la comodidad que tanto anhelas en familia, según refiere Cinthia Pasache como gerente comercial de Best Place to Live en Perú, la reconocida empresa cuya certificación de calidad otorgada a proyectos inmobiliarios determina la satisfacción del cliente.

En diálogo concedido a Útil e Interesante de América TV, y también gracias a información compartida por Asociación de Empresas Inmobiliarias (ASEI), hoy te compartimos detalles acerca del costo del metro cuadrado de un departamento en distritos de tanto Lima Top como Lima Moderna hacia el presente 2024:

LIMA TOP / Precio promedio S/8,630 por m2

/ Precio promedio S/8,630 por m2 LIMA MODERNA / Precio promedio es de S/6,884 por m2

/ Precio promedio es de S/6,884 por m2 LIMA CENTRO / Precio promedio S/5,821 soles por m2

/ Precio promedio S/5,821 soles por m2 LIMA SUR / Precio ascendente a los S/5,429 soles por m2

/ Precio ascendente a los S/5,429 soles por m2 LIMA NORTE / Precio ascendente a los S/3,040 por m2

Sumado a este importante dato que debes evaluar considerando presupuesto y valores económicos, Cinthia Pasache manifiesta en base a su experiencia en dicho rubro, que toda persona antes de comprar un departamento en Lima Top o Moderna, debe determinar factores como la cantidad de personas que vivirán dentro de espacio adquirido, características propias del inmueble, y también precisamente la ubicación, es decir, el lugar que puede quedarnos más cerca a oficina de trabajo, por ejemplo, entre otras variables.

LOS DISTRITOS DONDE PUEDES COMPRAR UN DEPARTAMENTO A BUEN PRECIO Y FIGURAN CONSIDERADOS DENTRO DE LIMA TOP Y MODERNA

Lima Top

- Barranco

- La Molina

- Miraflores

- San Borja

- San Isidro

- Santiago de Surco

Característica principal : Zona exclusiva de Lima

Lima Moderna

- Jesús María

- Lince

- Magdalena del Mar

- San Miguel

- Pueblo Libre

- Surquillo

Característica principal : Zona en crecimiento y desarrollo

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN LOS MEJORES PROYECTOS INMOBILIARIOS CERTIFICADOS POR BEST PLACE TO LIVE?

Best Place to Live hoy continúa certificando a los destacados proyectos inmobiliarios que operan a nivel metropolitano, siendo Lima Top y Lima Moderna aquellas que resaltan por encima de otras zonas capitalinas debido a la exclusividad que ofrecen para vivir plenamente, y también crecimiento evidenciado en la gran demanda.

Según información compartida por la propia organización especializada en dicho sector y la colocación de atractivos departamentos, hoy “Miraflores, San Isidro y Santiago de Surco con 24, 12 y 5 proyectos en curso respectivamente” y “... Jesús María con 12 nuevas edificaciones” hacia el venidero 2025, figuran como los escenarios con mayor apogeo e ideales para la inversión tanto familiar como empresarial.

“Estos distritos no solo ofrecen infraestructura consolidada, sino también un entorno en el que los residentes pueden disfrutar de una amplia oferta de servicios, comercios, restaurantes y áreas de esparcimiento”, expresa Cinthia Pasache de Best Place to Live, valorando a la vez el cumplimiento de “altos estándares de calidad y satisfacción del cliente”.