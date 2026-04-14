Actualmente, en Perú son alrededor de 15 millones de personas que utilizan Yape todos los días, lo cual implementan en sus negocios o simplemente para realizar alguna transacción. Entre las ventajas que ofrece esta popular billetera digital son transferencias de dinero, microcréditos, recarga de móviles, cambio de dólares, pago de servicios, compras online, compra de entradas y pasajes, entre otros. En ese contexto, el aplicativo del BCP ha anunciado una buena noticia para sus usuarios en territorio nacional: el lanzamiento de compras en cuotas dentro de su Marketplace. Esta nueva opción permite financiar compras en miles de productos de manera inmediata y completamente digital, sin salir de la aplicación. Frente a esta novedosa alternativa de Yape Tienda, es importante que los clientes conozcan el paso a paso para acceder a este beneficio. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO ACCEDER A LAS COMPRAS EN CUOTAS DE YAPE?

De acuerdo con la plataforma Perú Retail, Yape puso a disposición de sus clientes una nueva modalidad que permite fraccionar en hasta seis cuotas las compras realizadas en Yape Tienda, sin salir de la aplicación, por montos que van desde S/ 50 hasta S/ 3,000. Así, la billetera digital brinda acceso a un catálogo de más de 100 mil productos en más de 200 comercios de rubros como tecnología, electrodomésticos, moda, belleza y bienestar, entre ellos Samsung, Xiaomi, Coolbox, Carsa y Tiendas Efe. De esta manera, esta beneficio, que se descontará automáticamente del saldo disponible, está dirigido únicamente para los usuarios que ya cuentan con una oferta de crédito habilitada en el aplicativo del BCP. A continuación, se presenta el procedimiento para acceder a esta funcionalidad:

Ingreso a la plataforma: El usuario debe ingresar primero a la sección “Tienda” ubicada en el menú principal de la aplicación Yape.

El usuario debe ingresar primero a la sección “Tienda” ubicada en el menú principal de la aplicación Yape. Selección del producto: Una vez dentro, el usuario debe elegir el producto de su interés y hacer clic en “comprar ahora” o acceder directamente desde el carrito de compras.

Una vez dentro, el usuario debe elegir el producto de su interés y hacer clic en “comprar ahora” o acceder directamente desde el carrito de compras. Elección del método de pago: En la etapa de pago, el usuario debe elegir la opción “Yapea en cuotas” como método para completar la transacción.

En la etapa de pago, el usuario debe elegir la opción “Yapea en cuotas” como método para completar la transacción. Verificación de crédito: Luego, el sistema pedirá al usuario seleccionar “Ver opción de crédito” para comprobar la disponibilidad de la oferta.

Luego, el sistema pedirá al usuario seleccionar “Ver opción de crédito” para comprobar la disponibilidad de la oferta. Configuración de cuotas: El usuario deberá definir las condiciones del crédito, como las fechas de pago y el número de cuotas, siempre que la modalidad esté disponible.

El usuario deberá definir las condiciones del crédito, como las fechas de pago y el número de cuotas, siempre que la modalidad esté disponible. Confirmación final: Por último, deberá hacer clic en “Yapear con Crédito” para concretar la compra y recibir la confirmación del pedido.

¿CUÁNTOS AÑOS DE CÁRCEL RECIBIRÍA UNA PERSONA POR NO DEVOLVER UN YAPE POR ERROR?

En una entrevista para el medio LP, diversos especialistas indicaron que no devolver el dinero producto de un error es considerado como delito de apropiación irregular, según el artículo 192, inciso 2 del Código Penal. Esto llevaría a que la persona afronte una condena de hasta dos años de prisión, o en su defecto, la imposición de servicios comunitarios o días-multa. No obstante, en caso se determine que el delito está bajo apropiación ilícita, conforme señala el artículo 190, contempla que la pena será de uno a cuatro años.

De esta manera, los expertos en derecho señalan que negarse a devolver el dinero no debe asumirse como un hecho consumado, ya que dicha conducta podría generar graves responsabilidades penales para quien lo recibe. Por su parte, la víctima debe formalizar la denuncia con suficientes pruebas que evidencien que la transferencia que se realizó a través de Yape fue un error, así como la clara demostración de que el receptor se niega a devolver el dinero. Por último, la abogada Silvana Arias sugirió analizar la proporcionalidad de iniciar un proceso legal, pues en casos de montos mínimos una denuncia penal podría resultar sin efecto.