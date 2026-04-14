Por Redacción EC

Actualmente, en Perú son alrededor de 15 millones de personas que utilizan Yape todos los días, lo cual implementan en sus negocios o simplemente para realizar alguna transacción. Entre las ventajas que ofrece esta popular billetera digital son transferencias de dinero, microcréditos, recarga de móviles, cambio de dólares, pago de servicios, compras online, compra de entradas y pasajes, entre otros. En ese contexto, el aplicativo del BCP ha anunciado una buena noticia para sus usuarios en territorio nacional: el lanzamiento de compras en cuotas dentro de su Marketplace. Esta nueva opción permite financiar compras en miles de productos de manera inmediata y completamente digital, sin salir de la aplicación. Frente a esta novedosa alternativa de Yape Tienda, es importante que los clientes conozcan el paso a paso para acceder a este beneficio. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.