Tras la salida de Juliana Oxenford de ATV, mucho se ha venido especulando sobre la conducción de un nuevo programa informativo en el mismo horario que la ex conductora. En la siguiente nota te contaremos qué programa conducirá Mávila Huertas y a qué hora se podrá ver en vivo; además de otros datos relacionados a este tema.

QUÉ PROGRAMA CONDUCIRÁ MÁVILA HUERTAS Y A QUÉ HORA SE PODRÁ VER POR ATV

Desde el lunes 8 de enero, a las 7:30 de la noche, los televidentes podrán sumergirse en el vertiginoso mundo informativo con el estreno de “Ocurre ahora”, el nuevo programa conducido por la reconocida periodista Mávila Huertas.

Con “Ocurre ahora”, Mávila Huertas asume el desafío de ofrecer un programa que se distinga por su inmediatez y frescura, proporcionando un análisis profundo de los hechos que marcan la pauta en el panorama noticioso.

Los seguidores de Mávila Huertas y aquellos ávidos de información podrán sintonizar “Ocurre ahora” de lunes a viernes a las 7:30 de la noche por ATV.

ASÍ FUE LA DESPEDIDA DE MÁVILA HUERTAS TRAS DOS AÑOS EN PANAMERICANA TELEVISIÓN

En un emotivo mensaje compartido en su cuenta de Instagram, la reconocida periodista Mávila Huertas se despidió de Panamericana Televisión tras dos años de trabajo en la casa televisiva.

Huertas expresó su gratitud por las oportunidades y el crecimiento profesional que le brindó la cadena, resaltando especialmente la calidad humana de sus compañeros de trabajo.

La periodista no pasó por alto la mención a Marisol García, a quien llamó cariñosamente su “vecina”, agradeciéndole de manera especial.

“¡Gracias Panamericana Televisión por dos años de oportunidades y crecimiento profesional! Pero sobre todo por increíbles seres humanos con los que tocó compartirlos. Mención aparte para mi vecina Marisol Garcia, un besotote querida vecina. Que venga lo mejor para todos este 2024″, dijo la periodista.

EL SPOT DE ATV QUE ANUNCIA A SU NUEVA CONDUCTORA

En una sorpresiva revelación, Beto Ortiz, reconocido periodista de Willax, compartió detalles sobre la persona que tomará el relevo de la controversial presentadora en ATV. Según Ortiz, la experimentada periodista Mávila Huertas, conocida por su labor en el programa dominical Panorama en Panamericana Televisión, sería la sucesora en el nuevo noticiero del canal.

El canal, ubicado en la avenida Arequipa, no perdió tiempo y generó expectación al lanzar un intrigante spot el viernes 22 de diciembre. En el avance, acompañado de una voz en off, se anticipa el enfoque del nuevo informativo.

“El impacto de la realidad, de los hechos que marcan, ocurre ahora. Muy pronto”, se puede escuchar en el adelanto.

Con este clip, ATV busca captar la atención del público mientras se prepara para el lanzamiento de su renovado noticiero, programado para el año 2024.

CÓMO FUE EL ÚLTIMO PROGRAMA DE JULIANA OXENFORD EN ATV

Juliana Oxenford, en su último programa en vivo del informativo ‘Al estilo Juliana’ en ATV, compartió varias frases reveladoras que ofrecen una visión clara de su perspectiva sobre su salida del canal.

La periodista declaró en un tono contundente: “No me quieren, esa es la razón por la que me estoy yendo”.

Además, al abordar las razones detrás de su despido, expresó: “El canal está entrando en una especie de era influencer, pero ellos dicen que yo no quería hacer promociones. ¿Por qué se quedan con el programa periodístico, pero botan a la periodista?”.

En respuesta a la especulación sobre su influencia en la elección de Pedro Castillo, Juliana Oxenford afirmó con incredulidad: “Supuestamente yo que lleve a Pedro Castillo al poder, que deja 6 o 7 puntos, conquisté a todo un país para que voten por Pedro Castillo, hay que tener una neurona o ser muy estúpido para pensar eso. No soy tan importante”.

La periodista también abordó las críticas recibidas, mencionando: “Nunca he tenido tanta libertad para ejercer el periodismo, pero nunca me han insultado tanto ni me han faltado el respeto tanto como en mi propio canal. Pero yo no voy a decir nada porque yo tengo clase”.