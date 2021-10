WhatsApp es una de las aplicaciones móviles con más usuarios activos del mundo. Pese a que a veces la plataforma de mensajería instantánea presenta algunas fallas, los usuarios siempre están pendientes de ‘trucos’ para poder mejorar su funcionamiento. Esta vez, te contamos la forma en cómo puedes silenciar a alguno de tus contactos que se encuentran en un grupo en común sin necesidad de expulsarlo.

Y es que los usuarios de WhatsApp siempre están pendientes de las funcionalidades que ofrece el servicio, no por algo la red social cuenta en la actualidad con más de 1.500 millones de usuarios en todo el mundo. Si tienes algún contacto que llena de notificaciones tu teléfono celular con mensajes indeseados a cualquier hora del día, te enseñamos la manera de hacer que ya no puedan escribir más en el grupo.

¿CÓMO SILENCIAR A ALGUIEN DE UN GRUPO SIN EXPULSARLO?

Quién no está agregado a un grupo de WhatsApp y ha podido organizar junto a los demás miembros algunas tareas, salidas, reuniones de trabajo o coordinar con la familia. En algunos casos es de mucha utilidad; sin embargo, otras veces los usuarios suelen iniciar interminables conversaciones, que a la larga pueden ser un poco incómodas porque el número ilimitado de mensajes como de notificaciones.

Por ello, WhatsApp ofrece varias herramientas para que administres los grupos en los que te encuentras agregado. Por si no lo sabías, los administradores de los grupos tienen la posibilidad de ‘silenciar’ a los usuarios sin la necesidad de eliminarlos o pedirles que abandonen el grupo. Y si no eres administrador, puedes pedir que te asignen esa funcionalidad para cancelar a los usuarios. Solo sigue los siguientes pasos:

Ingresa a la opción ajuste de grupo (Presiona el nombre del grupo)

Ve a la sección de “Enviar mensajes” (Baja hasta la quinta opción que te ofrece el menú)

Activa la opción “Solo administradores” y presionar ok.

Regresa al menú de ajustes del grupo y ve a la opción designar administradores del grupo y empieza a nombrar a todos los usuarios como “administradores” a excepción de la persona que quieres mantener en silencio.

De esta manera, solo los administradores podrán enviar mensajes y el contacto al que no seleccionaste, no podrá escribir en el chat. Si se trata de un grupo reducido de usuarios no tendrás problemas al momento de las conversaciones; sin embargo, cuando se tratan de muchas personas suelen ser un poco incómodo y será necesario que los “elegidos” repartan bien su trabajo.

CUÁNDO CAMBIARÓN LAS FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES

Los administradores de los grupos tienen ciertas facultades para ordenar las conversaciones grupales desde que WhatsApp lanzó una actualización para los teléfonos que utilizan la aplicación en Android y Apple a mediados del año 2018. Por ejemplo, el administrador es el único es el único que puede autorizar a los participantes para que cambiar el nombre y la imagen del chat.

CONOCE 5 FUNCIONES DE LOS ADMINISTRADORES DE GRUPO

Si eres uno de los elegidos para administrar un grupo de WhatApp y no sabes mucho sobre el tema, te contamos algunas de las funciones que tienen a diferencia de los demás participantes del chat. La solución está al alcance de las manos pues solo debes ingresar a la configuración del chat grupal y descubrir todo el “poder” que tienes para poner orden en una conversación, retirar o invitar a los participantes.