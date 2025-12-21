Desde el 2017, uno de los documentos electrónicos más importantes que existe en Venezuela es el Carnet de la Patria que fue creado por el Ejecutivo Nacional. Este documento busca que la población acceda a programas sociales y beneficios gubernamentales, así como la adquisición de alimentos subsidiados. Esto representa una clara ventaja para la población venezolana, quienes podrán enfrentar la crisis económica, política y humanitaria que atraviesan desde hace años. Inclusive, los bonos que otorga el régimen de Nicolás Maduro ingresan directamente al monedero de la Plataforma Patria de manera gradual y directa a los beneficiarios. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO ACTUALIZAR EL CÓDIGO QR DEL CARNET DE LA PATRIA?

Todos los días, las redes sociales vinculadas al otorgamiento de apoyos económicos en territorio venezolano reflejan quejas y reclamos que llegan a oídos de las autoridades locales. En muchos casos, estos se deben a ajustes pendientes en registros realizados previamente, cuyo correcto proceso podría permitir a los beneficiarios acceder de manera exitosa a los subsidios. De esta manera, resulta importante que antes de acercarte a cobrar algún bono venezolano, te asegures de actualizar ese código QR incorporado en el Carnet de la Patria mediante el cual todo beneficiario tiene la chance de recibir miles de bolívares otorgadas por régimen de Nicolás Maduro. A continuación, te presentamos el paso a paso para actualizar dicho código, según medios locales:

Descarga el aplicativo veQR del “Movimiento Somos Venezuela”.

Ingresa y selecciona la opción “Registros”.

Luego da clic en “Registro de Prueba” ingresando desde tu número de cédula.

Por último, accede a “MisQR” y procede a actualizar tu código QR.

¿CÓMO TRAMITAR EL CARNET DE LA PATRIA EN VENEZUELA?

Como se sabe, el Carnet de la Patria se ha convertido en un documento esencial en la vida de la población venezolana, ya que les permite la recepción de bonos y subsidios a través de la “Billetera Patria”. Asimismo, este carnet tiene como objetivo identificar y registrar a los beneficiarios de los programas de asistencia social impulsados por el gobierno local, donde destaca un código QR único y personalizado para cada usuario. Sin embargo, para los que aún no lo han tramitado, las personas deben tener en cuenta que la plataforma solicita información personal, como fotografía, cédula de identidad, entre otros. A continuación, estos son los pasos para obtener el carnet: